Juanfe En Colaboración Con Autoparts DIARMA Llevan Sonrisas a Los Pequeños Más Carentes De Maracaibo

El cantante zuliano JUANFE demostró una vez más su compromiso con el bienestar del prójimo en una época tan especial como lo es la Navidad. El cantautor sorprendió, como cada año, a decenas de niños de la ciudad de Maracaibo con regalos alusivos a las fiestas decembrinas. En las imágenes difundidas, Juanfe aparece feliz rodeado de los más pequeños y compartiendo momentos de alegría con los niños, quienes lucieron felices con la sorpresa.





La actividad estuvo marcada por un emotivo gesto solidario protagonizado por Juanfe en colaboración con Autoparts DIARMA, quienes aprovecharon las fiestas decembrinas para llevar alegría a decenas de niños y familias en Maracaibo. El evento se desarrolló en un ambiente cargado de entusiasmo y espíritu festivo. Desde tempranas horas, los más pequeños se congregaron en el lugar con la ilusión de recibir un regalo.

La jornada navideña dejó claro que, además del éxito en los escenarios, los artistas buscan generar un impacto positivo fuera de ellos, además, refleja la intención del cantante de mantenerse firme en sus principios y su fe, enfocado en brindar apoyo y felicidad a quienes más lo necesitan.