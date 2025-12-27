 Juanfe En Colaboración Con Autoparts DIARMA Llevan Sonrisas a Los Pequeños Más Carentes De Maracaibo - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

sábado, 27 de diciembre de 2025

Juanfe En Colaboración Con Autoparts DIARMA Llevan Sonrisas a Los Pequeños Más Carentes De Maracaibo

@Juanfe_oficial / Prensa @SoyAngelRojas

El cantante zuliano JUANFE demostró una vez más su compromiso con el bienestar del prójimo en una época tan especial como lo es la Navidad. El cantautor sorprendió, como cada año, a decenas de niños de la ciudad de Maracaibo con regalos alusivos a las fiestas decembrinas. En las imágenes difundidas, Juanfe aparece feliz rodeado de los más pequeños y compartiendo momentos de alegría con los niños, quienes lucieron felices con la sorpresa. 


La actividad estuvo marcada por un emotivo gesto solidario protagonizado por Juanfe en colaboración con Autoparts DIARMA, quienes aprovecharon las fiestas decembrinas para llevar alegría a decenas de niños y familias en Maracaibo. El evento se desarrolló en un ambiente cargado de entusiasmo y espíritu festivo. Desde tempranas horas, los más pequeños se congregaron en el lugar con la ilusión de recibir un regalo.

 

La jornada navideña dejó claro que, además del éxito en los escenarios, los artistas buscan generar un impacto positivo fuera de ellos, además, refleja la intención del cantante de mantenerse firme en sus principios y su fe, enfocado en brindar apoyo y felicidad a quienes más lo necesitan.

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.