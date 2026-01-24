El trompetista Edward Plater rinde homenaje al maestro Henry Martínez con una versión del tema "Dos Carlos"





El 2 de octubre de 2025, la movida musical venezolana se llenó de luto con el fallecimiento del maestro Henry Martínez a sus 75 años de edad, quien perdió la batalla contra el cáncer, habiendo sido unos de los compositores más influyentes de la música popular y tradicional venezolana. Su trabajo impulsó y motivó la carrera de numerosos artistas, entre ellos el renombrado trompetista Edward Plater, estrella del Cirque du Soleil, formado en el Sistema Nacional de Orquestas, quien decidió rendirle un sentido homenaje con el lanzamiento de su versión del tema Dos Carlos, que también incluye un videoclip.

Esta versión de Dos Carlos, ya se encuentra disponible en las plataformas digitales y el video, ya se puede disfrutar en el canal de Youtube de Edward Plater en el siguiente link: https:// youtu.be/ZOM90dPk9PE?feature= shared



"Decidí rendirle homenaje al maestro Henry Martínez con el tema Dos Carlos, porque es una obra que me parece emblemática de su estilo y habilidad como compositor. La forma en que combina ritmos y melodías es simplemente fascinante, creo que es un gran ejemplo de su talento y creatividad con nuestra música. La primera vez que lo escuché fue hace unos 20 años atrás, en un concierto donde Serenata Guayanesa y Ensamble Gurrufio presentaban el disco que habían lanzado juntos, en el Centro de Arte La Estancia de Altamira. Ese momento me marcó y me motivó a conocer más sobre la música del maestro Martínez, cuyo legado permanece vigente", explicó Edward Plater.



Para esta versión de Dos Carlos, el fiscorno y la trompeta de Edward Plater fueron grabadas en el estudio del renombrado ingeniero Juan David Pavas Pavas. También participó un grupo de músicos de renombre internacional como Daniel Requena en el cuatro y Carlos Pérez en las maracas. Fue producido musicalmente por el propio Plater, mientras que la mezcla y el máster fueron realizados por Wilman Sánchez (Audiosanfer). Por su parte el videoclip fue realizado y producido por el brasileño Beto Freitas, mientras que el trabajo fotográfico lo realizó el camboyano Dina Sok.

"Ese tema lo compuso el maestro Henry Martínez en homenaje a mi padre, Carlos Laguna, así como a Carlos Soto, quien tocaba el bajo en la agrupación Venezuela 4. Ellos eran excelentes amigos del maestro Henry y en honor a esa amistad con ellos dos, él compuso este merengue", destacó Carlos Laguna hijo, nieto de Luis Laguna, sobre la razón por la cual el tema se llama Dos Carlos.

Edward Plater ha venido girando como trompetista del Cirque du Soleil durante más de 5 años por países como México, Reino Unido, Corea del Sur, Australia, Canadá y EEUU. Además, este joven tuvo una actuación destacada en agrupaciones de El Sistema que interpretan varios géneros musicales como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Caracas, la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar, el Simón Bolívar Big Band Jazz y la Orquesta Latinocaribeña Simón Bolívar, entre otras, abarcando música clásica, popular, jazz y ritmos caribeños. Toda esa versatilidad es la que ahora le da el impulso para trabajar con su proyecto solista.

"Henry Martínez es uno de los compositores más destacados de nuestra época. Su contribución a la música venezolana es invaluable, y su influencia se puede escuchar en muchos artistas o bandas, que han seguido sus pasos. Es un orgullo para Venezuela y para la música en general. Tengo planes de presentar mi versión de Dos Carlos en vivo en un futuro próximo. Me encantaría poder compartirla con el público y rendir homenaje al maestro Martínez de manera más personal y emotiva. Estoy emocionado de ver cómo la audiencia de mi país y de otras partes del mundo, reaccionarán ante este humilde homenaje", agregó Edward Plater.

La música que interpreta Edward Plater está asociada con los ritmos latinos, el jazz y el World music, pero sin embargo ha sido influenciado por las sonoridades de Henry Martínez En este sentido, el trompetista mirandino, orgullo de Barlovento explica: "me gusta la música del maestro Henry Martínez porque es una fusión perfecta de tradición e innovación. Su capacidad para combinar elementos de la música venezolana con influencias de otros géneros es verdaderamente inspiradora. Me parece que su música tiene un alma y una energía que me hacen querer escuchar más y más. Aparte de Dos Carlos, mi segunda canción favorita del maestro Henry es Venme a Buscar".

Vale recordar que Henry Martínez nació en Maracay en 1950. Recibió formación musical como guitarrista en la capital aragüeña desde temprana edad. Recibió clases particulares nada menos que con Aldemaro Romero y con Luis Laguna, quienes en 1976 lo invitaron a formar parte del grupo Venezuela 4. Compuso canciones para artistas internacionales de diversos géneros como Pablo Milanés, Martirio, Marc Anthony y Jerry Rivera, así como para los venezolanos María Teresa Chacín, Cecilia Todd y Gualberto Ibarreto, solo por nombrar algunos.

