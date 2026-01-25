Raúl Ramírez: el arquitecto musical de la banda Sun City Riot

Prensa. RPComunicaciones

La agrupación de rock alternativo Sun City Riot, se proyecta como una de las promesas del rock venezolano radicadas en el exterior (Miami, EE UU) para el 2026. No se han dejado vencer ni por la diáspora, ni por la distancia, tampoco por la nostalgia; ellos siguen con un norte claro: hacer rock de alto nivel, que llegue a las masas, conectando con distintas generaciones, pero con ese toque de identidad venezolana. Su principal compositor, cantante y guitarrista, Raúl Ramírez, se asegurará que así sea, gracias a su capacidad de fusionar diferentes estilos del rock, aunado a su gran versatilidad para crear música de manera innovadora.

Sun City Riot cuenta con un EP titulado Imaginary (producido por el legendario Bod St. John quien trabajó con Duran Duran, Collective Soul, Extreme y Steven Tyler entre otros), que sentó un precedente importante con el tema Number one, al llegar a ser agregado en más de 150 playlist a nivel mundial, por parte de críticos e influencers musicales, alcanzado oyentes en 82 países de América y Europa. Gracias a la música de esa producción discográfica, la banda giró por el sur de Florida y Puerto Rico; inclusive ganaron una competencia local o “battle of the bands”, que los llevó a tocar en uno de los teatros más icónicos de Miami como lo es The Fillmore Miami Beach.

Ahora, con el 2026 iniciando, las expectativas con el lanzamiento de su próximo sencillo promocional, titulado Lights, son enormes, dado que además representa un adelanto de lo que será un futuro disco de larga duración. La canción tiene como fecha de lanzamiento el 19 de marzo, los links de streaming, pronto serán compartidos en el instagram de la banda @suncityriot

“Tengo unas expectativas gigantes con Lights, es una canción que escribí hace algunos años y la receptividad cuando la tocamos en vivo fue tremenda, conecta y mueve a la audiencia desde los primeros segundos. Creo que es un tema que lo tiene todo, un riff de guitarra aplastante, una buena letra, melodía pegajosa, más una base rítmica brutal que complementa y eleva el alma de la canción”, destacó Raúl Ramírez, muy recordado en Venezuela como ganador del reality show internacional Batalla de las Américas (2009-Miami), también figuró como finalista del Festival Nuevas Bandas 2013 con su grupo 3som y hasta por haber sido candidato para el puesto de baterista de la leyenda del rock venezolano Candy 66.

La canción Lights, fue grabada por el productor y ex baterista de los legendarios Caramelos de Cianuro, Dario Adames, en Big Up Records Club Studios de Miami, bajo la producción del propio Raúl Ramírez, autor de su música y letra, además de haber grabado las voces y guitarra. Lo acompañaron Carlos Barrios en la guitarra líder, Carlos Benítez en la batería e Iván Santiago en el bajo. El tema fue mezclado y masterizado nada menos que por el renombrado Arturo Banus (Malanga, La Vida Boheme, Stratuz, Dischord, Paaris).

Este talentoso músico caraqueño, además de cantar y componer, es capaz de tocar batería, guitarra y bajo; también es productor musical y vale recordar que, durante su paso por la ciudad de Los Ángeles en el año 2007, integró la agrupación False Alliance, un proyecto de punk rock bajo el sello Felony Records, con el cual se presentó en venues míticos de dicha ciudad, incluido el legendario The Key Club en Sunset Strip. En el 2021 recibió un reconocimiento por Universal Studio Orlando, otorgado en la categoría “Outstanding performance award” y fue patrocinado por importantes marcas de instrumentos como Pearl, Adams y Wenger.





“Sun City Riot es una banda de rock alternativo con un estilo muy particular por que las influencias son inmensas, hay un poco de grunge, rock clásico, metal y hasta punk. Definitivamente un sonido muy contundente, riffs de guitarra poderosos, es un proyecto en donde he llevado mi creatividad a la libertad, con espontaneidad absoluta. Además, con ella he llevado mi capacidad vocal/multi instrumentista a límites que nunca pensé que podía alcanzar”, explicó Raúl Ramírez.

Raúl Ramírez, sueña con volver a tocar en Venezuela, país que lo formó y lo vio crecer como músico: “A pesar de escribir canciones en inglés en este momento de mi vida y estar lejos de mi gente, soy más venezolano que la arepa. Amo mi país, tuve la fortuna de recorrerlo casi de punta a punta haciendo música. Amo a mi gente, tengo demasiados buenos recuerdos y no hay cosa que desee más que regresar algún día a compartir con la energía del público venezolano. Eso va a pasar, solo tenemos que planificarlo muy bien y dar a conocer primero la música de Sun City Riot, por lo que como meta inicial vamos a concentrarnos en los lanzamientos que vienen para 2026”.

