Europa refuerza su atractivo como destino para vivir y jubilarse en 2026, mientras crecen las opciones de acceso a la ciudadanía por origen

La actualización del Índice de Retiro 2026 de International Living confirma a Europa como uno de los destinos más atractivos para vivir, invertir y jubilarse.

Prensa. Carolina Fuenmayor





El más reciente ranking de International Living, elaborado de manera continua desde 1979, posiciona nuevamente a Europa como una de las regiones más deseadas para establecer una residencia permanente o planificar el retiro. Según la publicación, la selección de países para 2026 responde a cambios significativos en el costo de vida, las normas de visado, el acceso a la atención médica y los patrones climáticos, factores que hoy influyen de forma decisiva en la movilidad internacional.

En este contexto, Sefar Universal, firma líder en asesoría migratoria y genealogía aplicada, resalta que, más allá de los programas de residencia o inversión, existe una vía sólida, definitiva y altamente estratégica para acceder a Europa: la obtención de la nacionalidad y el pasaporte de la Unión Europea mediante el Derecho Genealogista.

El ranking 2026 incluye además a otros países altamente valorados:

Grecia – Residencia por inversión y calidad de vida.

Panamá – Líder en beneficios y visas para jubilados.

Costa Rica – Destacado por su clima y protección ambiental.

Portugal – Excelente sistema de salud y gobernanza.

México – Facilidades migratorias y desarrollo.

Italia – Alta afinidad e integración cultural.

Francia – Reconocido sistema de sanidad universal.

España – Atención sanitaria y afinidad cultural.

Tailandia – Bajo costo de vida y buen desarrollo.

Malasia – Equilibrio entre costos, gobernanza y modernidad.

Frente a este escenario, Sefar Universal subraya que muchos de los países mejor posicionados en el ranking de Europa —como España, Portugal, Italia y Francia— ofrecen programas de nacionalidad por origen o ascendencia, que permiten a miles de personas acceder legalmente a un pasaporte europeo, sin necesidad de grandes inversiones económicas ni renovaciones periódicas de visados. El Derecho Genealogista, una nueva rama del derecho desarrollada tras más de nueve años de investigación y once mil nacionalidades europeas aprobadas, no solo otorga el derecho a residir en Europa, sino que concede la nacionalidad plena, con acceso a los 27 países de la Unión Europea, libertad de movimiento, derecho al trabajo, educación, salud y transmisión de la ciudadanía a futuras generaciones, señalan voceros de Sefar Universal.

Este año invita a mirar más allá de las fronteras y a transformar los sueños en acciones concretas. Para más información, visite www.sefaruniversal.com o consulte la cuenta oficial de Instagram @sefaruniversal