Agrupación JDP: dos generaciones unidas por el rock and roll traen su primer disco

El mundo del rock venezolano ofrece muchas sorpresas, como la unión de un camionero de 34 años, que recorre EEUU transportando mercancías, con amplia experiencia el punk rock más irreverente, con un niño de 14 años, que estudia bachillerato en Cagua, Edo. Aragua, soñando con cantar en grandes escenarios. La magia de la Internet y las redes sociales, los llevó a conocerse, naciendo una bonita amistad hilada por el ritmo del pop-rock. Así nace la agrupación JDP, conformada por DANO (guitarra y compositor) y SADA (voz), que a finales del año pasado estrenó su primer disco titulado Pensamientos Abstractos De Un Alma Distorsionada, bajo la dirección del Indie Rock.





Los temas que incluye el álbum: Pensamientos Abstractos De Un Alma Distorsionada se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y también en el siguiente link de Youtube: https://www.youtube. com/@jdprockband





JDP se estará presentando en Colombia en el mes de julio, con su propuesta que va más allá de la música, dado que su historia muestra cómo el arte rompe las barreras de la edad y el pensamiento. También muestra la ayuda desinteresada de un hombre con carrera ya establecida, que le da la oportunidad a un niño de surgir y realizar su vida a través del rock. Por los 20 años de diferencia que existen entre los miembros de este dúo, pareciera que DANO es el maestro y SADA el mentor, pero muchas veces se invierten los roles y es el niño quien le enseña al adulto, rompiendo así los paradigmas de la experiencia.





“La música de nuestro álbum Pensamientos Abstractos De Un Alma Distorsionada la describiría como un disco totalmente conceptual de indie/alternativo, que narra historias abstractas en cada canción, con letras que a veces parecen sin sentido. Con una producción de la mano del prestigioso estudio de grabación Vintage Estudios, en Valencia, Edo. Carabobo, por el ingeniero de sonido Rubén Hernández. Además, con un mastering refinado del ganador de Grammy, graduado en Berklee, Enrique González Müller, quien masterizó el disco Frisbee de Caramelos De Cianuro”, expresó con gran madurez y seguridad SADA.





DANO está radicado en Carolina del Norte, EEUU, desde donde recorre autopistas del país norteamericano transportando mercancías. Cuando vivía en Venezuela, era el alma de la consagrada e irreverente agrupación de punk rock, Cañería, con la que se presentó en varios rincones del país. Por otro lado, SADA camina por las calurosas calles de Cagua y otras ciudades aragüeñas, cantando en tarimas escolares y eventos familiares, en los que se divierte muchísimo. La bendición de la tecnología les permitió componer, grabar y producir un disco, inclusive, ya trabajan en lo que será su segundo álbum. Por supuesto que ambos sueñan con tocar juntos en la tierra que los vio nacer, anhelo que esperan materializar en este 2026.





En relación a la unión de dos generaciones separadas por dos décadas de experiencia, DANO comenta que según su opinión “tenemos lo mejor de dos mundos, además de influencias musicales de cada época, se suma mi experiencia y al mismo tiempo inyectamos la juventud al proyecto, con la rebeldía y las ilusiones de un niño de 14 años. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, a veces yo quiero hacer música más melódica y SADA es quien me dice que lo hagamos más duro y más pesado. Logramos convivir con lo que es más importante musicalmente para la banda, encontramos el punto en común para hacer música.”





Por su parte, el niño SADA, quien se inició en la música a sus 8 años de edad, cuenta que “el resultado de la unión de dos generaciones unidas para el rock es una fusión única, de composiciones elaboradas por un maestro para mí como lo es DANO, quien lleva años de experiencia echándole, junto a un niño de vocalista, algo que no es usual, lo que le da el toque que lo hace distinto. La receptividad hacia el disco ha sido increíble entre nuestros seguidores, el recibimiento fue brutal en las redes sociales, lo que nos ha llevado a formar una base sólida de oyentes”.





“El rock and roll es la base de lo que yo hago musicalmente y me di cuenta desde el principio que SADA tenía las cualidades para interpretarlo, posee talento musical de sobra, pero para tocar rock, necesitas algo más que talento, necesitas la actitud y él la tiene en forma natural, cuenta con esa rebeldía y energía necesarias. Nuestro primer disco es indie rock con la garra del punk, aunada a pasajes pop. Para nuestra primera grabación teníamos que hacer algo alternativo, él es un niño y no podíamos tocar temáticas de adultos. Tiene mucha sensibilidad en la voz y eso lo aprovechamos al máximo”, agregó DANO.





