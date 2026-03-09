Atina y Bacanos presentan “Eres mi vida”, un lanzamiento con sello internacional.

La colaboración de estos artistas llega con fuerza y promete convertirse en uno de los lanzamientos más destacados del año por su frescura, energía y una química musical irresistible.

Prensa. HA Comunicaciones

La cantante y compositora peruana Atina une fuerzas con la reconocida agrupación venezolana Bacanos para presentar “Eres mi vida”, una colaboración vibrante y emocional que ya se perfila como uno de los lanzamientos más refrescantes de la temporada. El sencillo, disponible en todas las plataformas digitales, viene acompañado de un videoclip oficial que puede disfrutarse en YouTube.





Atina, una de las voces emergentes más interesantes del pop urbano latino, ha construido una propuesta artística marcada por letras honestas, sensibilidad emocional y un sonido moderno que combina pop, ritmos urbanos y una estética vanguardista. Empezó a escribir canciones a los 14 años, encontrando en la música un espacio para transformar experiencias personales en historias que conectan y sanan. Su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos estilos sin perder autenticidad la han llevado a trabajar con productores de renombre como Andy Clay, Bernardo Ossa, Paulo Morales, Harlon Hincapié “The Boom Maker” y Sergio López. Su álbum debut, “Curita pa’l Corazón”, la posicionó en el radar de Billboard, y temas como “Boca” y “Qué Tengo Que Hacer” lograron rotación en importantes radios urbanas.





https://youtu.be/SumaKtKDcEQ? si=XLYQbSxgrk_GkHxg





La colaboración con Bacanos surgió de manera orgánica. “Hace unos meses conocí al equipo que los maneja y conversamos sobre mi carrera. Tiempo después me llamaron para decirme que existía la posibilidad de trabajar juntos. Me emocionó muchísimo porque crecí escuchándolos; su música ha sido parte de mi vida”, cuenta Atina. La conexión fue inmediata. “Desde el primer día hubo química, tanto en lo musical como en lo personal. Me llevé súper bien con ellos desde el inicio. En esa misma conversación, Taco me preguntó si componía; le dije que sí y me propuso hacer un tema juntos”, recuerda la artista.





La inspiración llegó de golpe. “Esa misma noche, por la emoción, compuse la maqueta de ‘Eres mi vida’. Se la envié y les encantó. Luego nos reunimos para terminar la canción junto a Luis Farías, productor del tema, y desde ahí todo fluyó de manera natural”, relata Atina sobre el proceso creativo.





“Eres mi vida” es una declaración sobre ese amor que te desarma con una mirada y te hace imaginar un futuro entero junto a alguien. Habla de encontrar a esa persona que se convierte en refugio, destino y certeza. La canción combina la energía característica de Bacanos con la sensibilidad interpretativa de Atina, logrando un equilibrio perfecto entre frescura, romanticismo y ritmo.





El 2026 marca un punto de inflexión en la carrera de Atina. Tras ser destacada por Billboard como uno de los artistas latinos a seguir, este año representa una etapa de expansión internacional, colaboraciones estratégicas y una evolución artística que la posiciona como una de las voces más prometedoras del pop urbano latino. Su unión con Bacanos no solo celebra el encuentro entre dos culturas musicales, sino que abre la puerta a un nuevo capítulo lleno de proyección global.





Te invitamos a seguirlos en sus redes sociales @atina_music @losbacanos