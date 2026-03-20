Ámbar García presenta “¿Qué me hiciste tú?”, su primer tema inédito escrito por Felipe Peláez.

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“¡Nos vemos en la cima!” Es el lema con el que se identifica plenamente la cantante vallenata Ámbar García, pues ella está cada vez más segura de los pasos firmes que está dando en su carrera. Y es que con el lanzamiento de “¿Qué me hiciste tú?”, un tema que fue escrito por el cantautor colombo venezolano Felipe Peláez, esta joven promesa del género femenino no solo demuestra su talento vocal, sino su calidad interpretativa y cómo con el pasar de los años fue madurando hasta alcanzar uno de sus más grandes sueños como lo es conocer a uno de sus ídolos y poder obtener para su repertorio, uno de sus temas románticos.





La canción narra una situación de desamor, pero manejada con mucha sutileza, amor y nostalgia. A su vez, cuenta con una melodía que invita a evocar los mejores momentos vividos en la relación que ya no está, pero de la que quedaron los mejores recuerdos. Aquí esta valenciana que ha tomado a Maracaibo como la tierra en la que ha visto su crecimiento personal y profesional, deja claro que está más que dispuesta a seguir adelante cosechando más éxitos y sueños.





El video del tema fue grabado en Maracaibo y contó con la dirección de Jorge Toledo, quien logró captar los momentos más impactantes de esta historia con la que muchos se identificarán.





- “Me siento muy agradecida por todo lo que está ocurriendo en mi carrera, ya son muchos años de aprendizaje y de darme cuenta de que solo quiero hacer un vallenato que suene elegante, firme y con intención”, expresó Ambar.





Con el lanzamiento oficial de su carrera y con este tema promocional, Ámbar García ahora se prepara para realizar una gira de medios en Caracas, así como una gran cantidad de presentaciones para llegar a más lugares y enamorar aún más con su talento, porque, a su criterio, con ¿Qué me hiciste tú? Ella está viviendo un antes y un después en su carrera. “Es el primer paso del camino artístico de nivel”, añadió.





Y sin duda, lo ha sido, pues la unión con Felipe Peláez de seguro dará más frutos, ya que si algo ha tomado en cuenta son los consejos de este artista, en esta muy competitiva carrera en la que se ha sabido destacar. “Felipe me dijo que fuera auténtica y real” y para sus seguidores eso ha sido clave para consolidarse en el género vallenato femenino.





Otro claro ejemplo de su constancia es que esta artista ha sido reconocida por la Fundación Mara de Oro quien le otorgó un reconocimiento como Cantante Vallenata Revelación del Año en la conmemoración de los 70 años de creación de esta reconocida institución que honra la excelencia. Y es que desde el estreno de su primer tema inédito no hay quien aplauda su disciplina y constancia en el mercado musical que tiene ya conquistado con su talento.





¿Qué me hiciste tú? Por ahora, se presenta como su carta de presentación ante esta nueva etapa musical en la que, desde ya, se está preparando para seguir ofreciendo nuevos temas con los que pueda conectar con su fiel audiencia que hasta el día de hoy le ha permitido encaminarse hacia la cima.





Videoclip “¿Qué me hiciste tú?” - https://youtu.be/ CXvBp32d8zg?si= tY42gDUMzcOVOmdB





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