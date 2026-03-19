Cirujano venezolano Ronnie Villasmil obtiene el Premio Natan Zundel en Colombia

La entrega del reconocimiento al primer lugar en la categoría PÓSTER tuvo lugar este viernes 6 de marzo de 2026 en Cartagena de Indias, Colombia. La distinción reconoce el trabajo titulado “Complicaciones en cirugía bariátrica avanzada: análisis de una experiencia multicéntrica venezolana”, desarrollado por Villasmil en coautoría con el cirujano Igor Bello Madrid. La investigación demuestra que en Venezuela es posible formar cirujanos jóvenes en cirugía bariátrica con resultados comparables a los de centros internacionales, manteniendo bajas tasas de complicaciones y estándares reproducibles en centros de entrenamiento.





Un logro para la cirugía bariátrica venezolana





Villasmil, quien se graduó como médico en 2014 y como cirujano en 2019, cuenta con formación en laparoscopia avanzada y cirugía robótica en la Universidad Central de Venezuela, además de un curso de ampliación en Argentina. Con aproximadamente ocho años de trayectoria quirúrgica, destaca la importancia de este reconocimiento para el país.





“Este premio, para nosotros los venezolanos, es muy importante. Había más de ciento cincuenta trabajos en competencia, y ganar demuestra que en Venezuela estamos capacitados para hacer cirugía bariátrica y formar centros de entrenamiento con relevancia para toda Latinoamérica y Centroamérica”, afirmó.





El estudio premiado evalúa estadísticas de pacientes y aporta evidencia que será de utilidad para el IFSO mundial, al mostrar el impacto positivo que pueden tener los centros de formación venezolanos en el desarrollo de la cirugía bariátrica avanzada.





Compromiso con los pacientes y la formación continua





Villasmil precisó que el propósito central de su trabajo y de su práctica clínica es mejorar la calidad de vida de los pacientes con obesidad, una condición que considera “la nueva pandemia mundial”.





“Muchos de mis pacientes llegan a consulta y no pueden amarrarse los zapatos o jugar con sus hijos. La cirugía bariátrica no solo ayuda a perder peso, también puede revertir enfermedades como la diabetes tipo II y la hipertensión arterial”, explicó.





El cirujano destaca que participar en congresos internacionales permite traer nuevos conocimientos al país y proyectar a Venezuela como un referente en formación bariátrica avanzada.





“Seguir formándonos nos ayuda a darle lo mejor a nuestros pacientes y a mostrar a Latinoamérica la experiencia de Venezuela como centro de formación”.



