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martes, 31 de marzo de 2026

De Valencia para Venezuela más de 100 expositores en 4 mil mts2

La exposición automotriz más grande e importante del sector automotor

 Prensa. Sol Comunicaciones

 Con el propósito de impulsar oportunidades para toda la cadena de autopartes, conectar con marcas nacionales e internacionales, generar alianzas estratégicas, ruedas de negocios y fortalecer la imagen del sector de autopartes, se realizará Expocanidra 2026, en el Hotel Hesperia de Valencia, estado Carabobo, del 21 al 23 de mayo de 2026.

 

El más grande y profesional evento, organizado por la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Canidra, ofrece más de 4 mil metros de exposición, que se convertirán en un punto de encuentro entre marcas, distribuidores, fabricantes y profesionales del ramo en una plataforma ideal para proyectar sus productos y servicios.

 

La información la ofreció el presidente de Canidra, Carlos Rondón, quien afirmó que este magno evento del sector de autopartes está dirigido a empresas comercializadoras de autopartes, fábricas nacionales e internacionales de repuestos, representantes, mayoristas y detallistas, concesionarios de vehículos y motos; además, -dijo- empresas proveedoras y relacionadas con el sector.

 

Agregó Rondón, que también serán participantes, profesionales, técnicos, emprendedores y marcas emergentes, que busquen posicionarse en el mercado o alianzas estratégicas, que deseen innovar y/o actualizarse en nuevas tecnologías.

 

Entre las actividades programadas en Expocanidra 2026, figuran charlas técnicas y conferencias; demostraciones en vivo, espacios para networking y reconocimientos sectoriales.

Los expositores contarán con vitrinas de alto impacto para posicionar marcas, espacios para el lanzamiento de productos, acceso directo a compradores y tomadores de decisiones y, presencia en un evento con alta velocidad y gran prestigio.

 

“Los patrocinantes, por su parte, -destacó Carlos Rondón, - contarán con una visibilidad premium en todas las piezas promocionales, presencia destacada en el recinto ferial, activación de marcas, participación en conferencias o paneles y acceso a bases de datos segmentadas”.

 

Basados en experiencias anteriores y, en la expectativa positiva que brinda Expocanidra 2026, contará con más de 6 mil visitantes, más de 100 stands de expositores, área gourmet y la más cálida receptividad por parte del equipo de Canidra y su Junta Directiva. Información: IG Canidravzla; expocanidravzla@gmail.com, comunicacionescanidra@gmail.com

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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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