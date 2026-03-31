De Valencia para Venezuela más de 100 expositores en 4 mil mts2

La exposición automotriz más
grande e importante del sector automotor
Con
el propósito de impulsar oportunidades para toda la cadena de autopartes,
conectar con marcas nacionales e internacionales, generar alianzas estratégicas,
ruedas de negocios y fortalecer la imagen del sector de autopartes, se
realizará Expocanidra 2026, en el Hotel Hesperia de Valencia, estado Carabobo,
del 21 al 23 de mayo de 2026.
El más grande y profesional evento,
organizado por la Cámara Nacional de Comercio de Autopartes, Canidra, ofrece
más de 4 mil metros de exposición, que se convertirán en un punto de encuentro
entre marcas, distribuidores, fabricantes y profesionales del ramo en una
plataforma ideal para proyectar sus productos y servicios.
La información la ofreció el presidente
de Canidra, Carlos Rondón, quien afirmó que este magno evento del sector de
autopartes está dirigido a empresas comercializadoras de autopartes, fábricas
nacionales e internacionales de repuestos, representantes, mayoristas y
detallistas, concesionarios de vehículos y motos; además, -dijo- empresas
proveedoras y relacionadas con el sector.
Agregó Rondón, que también serán participantes,
profesionales, técnicos, emprendedores y marcas emergentes, que busquen
posicionarse en el mercado o alianzas estratégicas, que deseen innovar y/o
actualizarse en nuevas tecnologías.
Entre las actividades programadas en Expocanidra
2026, figuran charlas técnicas y conferencias; demostraciones en vivo, espacios
para networking y reconocimientos sectoriales.
Los expositores contarán con vitrinas de
alto impacto para posicionar marcas, espacios para el lanzamiento de productos,
acceso directo a compradores y tomadores de decisiones y, presencia en un
evento con alta velocidad y gran prestigio.
“Los patrocinantes, por su parte, -destacó
Carlos Rondón, - contarán con una visibilidad premium en todas las piezas
promocionales, presencia destacada en el recinto ferial, activación de marcas,
participación en conferencias o paneles y acceso a bases de datos segmentadas”.
Basados en experiencias anteriores y, en la expectativa positiva que brinda Expocanidra 2026, contará con más de 6 mil visitantes, más de 100 stands de expositores, área gourmet y la más cálida receptividad por parte del equipo de Canidra y su Junta Directiva. Información: IG Canidravzla; expocanidravzla@gmail.com, comunicacionescanidra@gmail.com