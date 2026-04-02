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jueves, 2 de abril de 2026

“Creer o Morir” llega a Colombia con funciones exclusivas en Medellín y Bogotá

Prensa.

HA Comunicaciones.






La destacada producción venezolana “Creer o Morir” aterriza en Colombia con funciones especiales que marcan su presencia en uno de los mercados culturales más activos de la región. La película, que ha generado expectativa por su contenido emocional y mensaje social, se presentará en dos únicas ciudades con funciones limitadas.

Escrita por la venezolana Rebeca Oria y dirigida por el cineasta Néstor Kiki Villalobos, bajo la producción de Despertar Studio, la obra ofrece una historia de resiliencia, fe y decisiones determinantes, conectando con el público a través de una narrativa profunda y actual.

Funciones en Colombia
Medellín
Viernes 3 de abril
Centro Colombo Americano Sede Centro – Sala 2
Funciones: 4:00 PM y 6:00 PM

Bogotá
Sábado 4 de abril
Cinema Local San Felipe
Funciones: 4:00 PM y 6:00 PM

Dos únicas funciones por ciudad

Una propuesta cinematográfica que invita a la reflexión y que continúa posicionándose en distintos escenarios internacionales, ahora con una presentación exclusiva para el público colombiano.

Información y contacto
Las boletas están disponibles en línea a través de la plataforma Passline

Instagram: @despertarstudio
Sitio web: www.despertarstudio.com
Instagram del director: @kikilobosoficial

Prensa Colombia:
@alfredorojas_promotor
@arproduccionesve

Una experiencia cinematográfica de alto impacto emocional que llega a Colombia en funciones limitadas.

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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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