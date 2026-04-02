“Creer o Morir” llega a Colombia con funciones exclusivas en Medellín y Bogotá

Prensa.

HA Comunicaciones.













La destacada producción venezolana “Creer o Morir” aterriza en Colombia con funciones especiales que marcan su presencia en uno de los mercados culturales más activos de la región. La película, que ha generado expectativa por su contenido emocional y mensaje social, se presentará en dos únicas ciudades con funciones limitadas.





Escrita por la venezolana Rebeca Oria y dirigida por el cineasta Néstor Kiki Villalobos, bajo la producción de Despertar Studio, la obra ofrece una historia de resiliencia, fe y decisiones determinantes, conectando con el público a través de una narrativa profunda y actual.





Funciones en Colombia

Medellín

Viernes 3 de abril

Centro Colombo Americano Sede Centro – Sala 2

Funciones: 4:00 PM y 6:00 PM





Bogotá

Sábado 4 de abril

Cinema Local San Felipe

Funciones: 4:00 PM y 6:00 PM





Dos únicas funciones por ciudad





Una propuesta cinematográfica que invita a la reflexión y que continúa posicionándose en distintos escenarios internacionales, ahora con una presentación exclusiva para el público colombiano.





Información y contacto

Las boletas están disponibles en línea a través de la plataforma Passline





Instagram: @despertarstudio

Instagram del director: @kikilobosoficial





Prensa Colombia:

@alfredorojas_promotor

@arproduccionesve





Una experiencia cinematográfica de alto impacto emocional que llega a Colombia en funciones limitadas.