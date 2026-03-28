Foton expande su presencia en Venezuela con la apertura de nuevo concesionario en San Cristóbal

En el marco de un sólido plan de expansión nacional, la empresa automotriz Foton anuncia la inauguración de su nueva sede en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Con esta apertura, la marca alcanza un total de 12 concesionarios y 2 puntos de venta en Venezuela, consolidando su compromiso de ofrecer soluciones de movilidad comerciales integrales para el consumidor venezolano.

Prensa. Cristina Chillida

La nueva sucursal en San Cristóbal funcionará como un punto estratégico para dar cobertura a la Región Andina -Mérida, Táchira, Trujillo y Barinas- permitiendo que los usuarios de la zona tengan acceso de primera mano a la gama de vehículos comerciales de la marca, así como a servicios técnicos especializados de postventa. El reto de la empresa -que proyecta una participación de mercado del 4% para el 2026- es consolidar, a través de su red de concesionarios, su presencia en el territorio nacional con la tecnología y el respaldo de una marca líder mundial.

Rumbo a cinco años de crecimiento sostenido en el mercado local, la empresa ha priorizado el alto rendimiento y la eficiencia en el consumo de combustible, factores decisivos para el transporte comercial de largas distancias. Sus productos de vanguardia integran los últimos avances en ingeniería y tecnologías limpias. Además, al superar rigurosas pruebas de conformidad en terreno nacional, sus vehículos garantizan un desempeño óptimo en las vías venezolanas.

Presencia estratégica en el Occidente del país

Esta expansión responde a la creciente demanda del mercado automotriz en el interior del país y al objetivo de Foton de acortar distancias con sus clientes. Al establecerse en el estado Táchira, la empresa busca potenciar el sector comercial y productivo de la Región Andina a través un catálogo diseñado para grandes desafíos: pick-up versátiles entre las que destaca la Tunland E 4x4 y camiones desde 1.3 a 4.5 toneladas, como el Aumark S 5 Ton, el AUMAN 45 Toneladas y el Miler2, por mencionar algunos.

Daniel Méndez, gerente comercial de Foton Venezuela destaca: "La apertura de esta sede en San Cristóbal representa un paso adelante en nuestra planificación estratégica. Esta ciudad es una plaza vital para el crecimiento económico del Occidente venezolano. Ahora estamos aquí para ofrecer el respaldo y la calidad que caracterizan a Foton a nivel global. Contamos con un robusto portafolio de vehículos comerciales y un servicio postventa único, con plena garantía de servicio técnico y repuestos originales”.

En la inauguración también estuvieron presentes César Jiménez, gerente de Flotas de Foton International y George Zhang Xin, gerente general para Venezuela de Foton International, quienes aplaudieron la nueva inversión en el país y dieron la bienvenida a todos los clientes Foton, confiando en el aporte de la empresa al desarrollo económico venezolano.

Con este nuevo concesionario y como empresa de movilidad clave del motor industrial local, Foton reafirma su compromiso con el país, siempre con un servicio postventa de alto nivel. Gracias a su presencia en 14 puntos estratégicos a nivel nacional (12 concesionarios y 2 puntos de venta), la marca ofrece asistencia técnica especializada y un inventario de repuestos superior a las 200.000 piezas. Esta infraestructura garantiza soluciones mecánicas inmediatas y una operatividad ininterrumpida para todos sus usuarios. Una apuesta segura por Venezuela.