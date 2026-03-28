Foton expande su presencia en Venezuela con la apertura de nuevo concesionario en San Cristóbal

En el marco
de un sólido plan de expansión nacional, la empresa automotriz Foton anuncia la
inauguración de su nueva sede en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira.
Con esta apertura, la marca alcanza un total de 12 concesionarios y 2 puntos de
venta en Venezuela, consolidando su compromiso de ofrecer soluciones de
movilidad comerciales integrales para el consumidor venezolano.
Prensa. Cristina Chillida
La nueva sucursal en San Cristóbal funcionará
como un punto estratégico para dar cobertura a la Región Andina -Mérida,
Táchira, Trujillo y Barinas- permitiendo que los usuarios de la zona tengan
acceso de primera mano a la gama de vehículos comerciales de la marca, así como
a servicios técnicos especializados de postventa. El reto de la empresa -que proyecta
una participación de mercado del 4% para el 2026- es consolidar, a través de su
red de concesionarios, su presencia en el territorio nacional con la tecnología
y el respaldo de una marca líder mundial.
Rumbo a cinco años de crecimiento sostenido en el
mercado local, la empresa ha priorizado el alto rendimiento y la eficiencia en
el consumo de combustible, factores decisivos para el transporte comercial de
largas distancias. Sus productos de vanguardia integran los últimos avances en
ingeniería y tecnologías limpias. Además, al superar rigurosas pruebas de
conformidad en terreno nacional, sus vehículos garantizan un desempeño óptimo
en las vías venezolanas.
Presencia estratégica en el Occidente del país
Esta
expansión responde a la creciente demanda del mercado automotriz en el interior
del país y al objetivo de Foton de acortar distancias con sus clientes. Al
establecerse en el estado Táchira, la empresa busca potenciar el sector
comercial y productivo de la Región Andina a través un catálogo diseñado para
grandes desafíos: pick-up versátiles entre las que destaca la Tunland E 4x4 y camiones
desde 1.3 a 4.5 toneladas, como el Aumark S 5 Ton, el AUMAN 45 Toneladas y el
Miler2, por mencionar algunos.
Daniel
Méndez, gerente comercial de Foton Venezuela destaca: "La apertura de esta
sede en San Cristóbal representa un paso adelante en nuestra planificación
estratégica. Esta ciudad es una plaza vital para el crecimiento económico del Occidente
venezolano. Ahora estamos aquí para ofrecer el respaldo y la calidad que
caracterizan a Foton a nivel global. Contamos con un robusto portafolio de
vehículos comerciales y un servicio postventa único, con plena garantía de
servicio técnico y repuestos originales”.
En la inauguración
también estuvieron presentes César Jiménez, gerente de Flotas de Foton
International y George Zhang Xin, gerente general para Venezuela de Foton
International, quienes aplaudieron la nueva inversión en el país y dieron la
bienvenida a todos los clientes Foton, confiando en el aporte de la empresa al
desarrollo económico venezolano.
Con este nuevo
concesionario y como empresa de movilidad clave del motor industrial local,
Foton reafirma su compromiso con el país, siempre con un servicio postventa de
alto nivel. Gracias a su presencia en 14 puntos estratégicos a nivel nacional (12
concesionarios y 2 puntos de venta), la marca ofrece asistencia técnica
especializada y un inventario de repuestos superior a las 200.000 piezas. Esta
infraestructura garantiza soluciones mecánicas inmediatas y una operatividad
ininterrumpida para todos sus usuarios. Una apuesta segura por Venezuela.