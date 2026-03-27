Los descendientes de italianos sí tienen derecho, lo tenían y lo seguirán teniendo

Prensa. Carolina Fuenmayor





El derecho a la ciudadanía italiana por descendencia constituye un derecho heredado que pertenece legítimamente a millones de personas en el mundo. Este principio, basado en el ius sanguinis (derecho de sangre), reconoce que la nacionalidad puede transmitirse de generación en generación, formando parte del patrimonio jurídico familiar. Aunque en la actualidad existen cambios en los mecanismos para su reconocimiento, este derecho no ha desaparecido: sigue vigente y puede ser ejercido, especialmente cuando se sustenta en una adecuada reconstrucción genealógica y una sólida defensa legal.





El Dr. Crisanto Bello, presidente de Sefar Universal —firma pionera en “Derecho Genealogista”, disciplina jurídica que reconoce, interpreta, defiende los derechos heredados de los antepasados y permite transformar la historia familiar en un derecho reconocido de ciudadanía—, ha alzado su voz frente a la creciente desinformación que circula en redes sociales y otros canales.





El especialista advierte: “Muchas personas están generalizando interpretaciones sin comprender el alcance real de la ley. El derecho a la ciudadanía italiana no ha desaparecido; lo que ha cambiado son las vías para ejercerlo. Por eso es indispensable realizar un análisis genealógico detallado para verificar si el derecho se transmitió correctamente en cada generación”.





Estas declaraciones se producen en medio de un nuevo escenario jurídico tras la validación, por parte de la Corte Constitucional italiana, de la reforma impulsada por el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni, que introduce cambios relevantes en los procesos de reconocimiento de la ciudadanía.





El gobierno de Italia pretende, a través de las nuevas disposiciones, introducir límites significativos al reconocimiento automático de la ciudadanía, restringiéndolo principalmente a hijos y nietos de ciudadanos italianos, lo que dejaría fuera a generaciones más lejanas que históricamente accedían al derecho de sangre.





El Dr. Bello explica que, aunque algunas restricciones administrativas han limitado los procesos consulares tradicionales, la vía judicial se mantiene como una alternativa válida —y frecuentemente más efectiva—, especialmente en familias con linajes comprobados.





Sefar Universal reafirma su compromiso de acompañar a las familias en cada solicitud, ofreciendo un análisis integral de cada caso para identificar las posibilidades reales y las estrategias más favorables para alcanzar el reconocimiento de la ciudadanía italiana. Para más información visite: www.sefaruniversal.com o la cuenta de Instagram @sefaruniversal.