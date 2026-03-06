Lara será la sede de la 56° Asamblea Anual de Consecomercio

Prensa.Yubirí Quintero





El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio) y la Cámara de Comercio del Estado Lara, celebrarán el próximo 21 y 22 de mayo de 2026 en la ciudad de Barquisimeto, en el Lidotel, Sambil, su 56° Asamblea Anual, con el nombre, “Energía, Unión y Confianza para Crecer”, desde Lara impulsamos inversión, empleo y bienestar para el país.





Más de 200 líderes empresariales se darán cita en este encuentro que busca impulsar y fortalecer el ecosistema empresarial y promover una visión positiva y estratégica, que diseñe nuevas rutas de crecimiento para el país.



