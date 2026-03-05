 Wingo inicia operación en la ruta Caracas- Medellín este 1 de marzo y fortalece la conectividad aérea entre Venezuela y Colombia - SenderosdeApure.Net

jueves, 5 de marzo de 2026

Wingo inicia operación en la ruta Caracas- Medellín este 1 de marzo y fortalece la conectividad aérea entre Venezuela y Colombia

Prensa. Cristina Chillida
Wingo anuncia el inicio de operación de su ruta Caracas - Medellín a partir de este 1 de marzo, como parte de su apuesta por contribuir a una conectividad cada vez más sólida entre Venezuela y Colombia. Con esta apertura, Wingo se consolida como la única aerolínea colombiana con conexión directa a Caracas desde dos ciudades del país, sumando Medellín a la ruta que ya opera entre Bogotá y Caracas.

La aerolínea fue además la primera línea aérea colombiana en reactivar su operación hacia Venezuela en 2026, al retomar los vuelos directos Caracas- Bogotá desde el 16 de enero, reafirmando su compromiso con el mercado binacional.

Conectividad que se traduce en más reencuentros y oportunidades
Entre enero de 2025 y enero de 2026, Wingo transportó 91 mil pasajeros en sus rutas Caracas - Bogotá y Caracas- Medellín, y para este año proyecta movilizar un 30% más, alcanzando 114 mil pasajeros.

“Más allá de las cifras, este crecimiento representa nuestra apuesta por sostener una conectividad accesible, con un modelo low cost que combina precios competitivos, flexibilidad y una experiencia confiable, para que más personas puedan reencontrarse, hacer negocios y mantenerse conectadas entre Colombia y Venezuela”, señaló Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de planificación de Wingo.

Frecuencias y operación
En la ruta Caracas - Medellín, la aerolínea operará 3 frecuencias semanales, los domingos, martes y viernes, en horario diurno. Adicionalmente, a partir de abril, Wingo dispondrá de un vuelo diario desde Caracas hacia Bogotá.

Los tiquetes para esta ruta ya están disponibles en wingo.com y en la app de Wingo, desde donde los viajeros pueden adquirirlos.
