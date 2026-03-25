Lectura que une familias y generaciones: “El Chavo” llega a la Cajita Feliz Libros





Como parte de su compromiso con la promoción de la lectura en familia y la democratización de la literatura infantil, Arcos Dorados, la empresa que opera la marca McDonald's en América Latina, presenta una nueva colección de Cajita Feliz Libros inspirada en el universo de El Chavo.





Prensa.

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Bajo el concepto “Sin querer queriendo, nos divertimos leyendo”, esta nueva colección invita a las familias a convertir la lectura en un momento especial para crear memorias compartidas.

Diferentes organizaciones como la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial*, sostienen que la presencia de libros en el hogar está directamente relacionada con mejores habilidades lectoras, vínculos familiares más fuertes y mayor permanencia escolar.

Entendiendo la importancia de la lectura en la vida de los niños, desde 2013 Cajita Feliz Libros se integra a la experiencia del menú infantil, incorporando libros como una alternativa de elección dentro de la Cajita Feliz, junto al tradicional juguete.

Desde el inicio del programa Cajita Feliz Libros, que ha incluido diferentes colecciones, Arcos Dorados ha entregado más de 25 millones de libros en América Latina, consolidándose como una plataforma sostenida para promover el hábito de la lectura y el acceso a textos infantiles para las familias.