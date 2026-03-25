Lectura que une familias y generaciones: “El Chavo” llega a la Cajita Feliz Libros

Como parte de su compromiso con la promoción de la lectura en familia y la democratización de la literatura infantil, Arcos Dorados, la empresa que opera la marca McDonald's en América Latina, presenta una nueva colección de Cajita Feliz Libros inspirada en el universo de El Chavo.
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Bajo el concepto “Sin querer queriendo, nos divertimos leyendo”, esta nueva colección invita a las familias a convertir la lectura en un momento especial para crear memorias compartidas.
Diferentes organizaciones como la UNESCO, la UNICEF y el Banco Mundial*, sostienen que la presencia de libros en el hogar está directamente relacionada con mejores habilidades lectoras, vínculos familiares más fuertes y mayor permanencia escolar.
Entendiendo la importancia de la lectura en la vida de los niños, desde 2013 Cajita Feliz Libros se integra a la experiencia del menú infantil, incorporando libros como una alternativa de elección dentro de la Cajita Feliz, junto al tradicional juguete.
Desde el inicio del programa Cajita Feliz Libros, que ha incluido diferentes colecciones, Arcos Dorados ha entregado más de 25 millones de libros en América Latina, consolidándose como una plataforma sostenida para promover el hábito de la lectura y el acceso a textos infantiles para las familias.
La colección de 2026 está inspirada en El Chavo Animado, una de las historias más queridas de la cultura latinoamericana y busca convertir este ícono cultural en una experiencia de lectura que une a diferentes generaciones: a los adultos que crecieron con la vecindad y a los niños y niñas que la descubren por primera vez, a través de los libros. Mediante relatos protagonizados por personajes como El Chavo, Quico, La Chilindrina, Don Ramón, el Profesor Jirafales, Doña Florinda y el Señor Barriga, se resaltan valores como la amistad, la empatía, la solidaridad y la convivencia.
“Con Cajita Feliz Libros buscamos acercar la lectura a la vida cotidiana de las familias, transformando cada encuentro en una oportunidad para imaginar, conversar y crecer juntos. Esta nueva colección, inspirada en historias que hacen parte de la cultura latina, fortalece los vínculos entre cuidadores y niños. Creemos profundamente en el poder de las historias porque nos conectan, nos enseñan y nos permiten construir recuerdos compartidos”, señaló Santiago Blanco, Chief Marketing and Digital Officer de Arcos Dorados.
La colección está compuesta por cinco libros de tapa dura, cada uno con dos cuentos, diseñados para fomentar la imaginación, el diálogo y la lectura en familia. Como complemento a la experiencia, cada libro cuenta con actividades que invitan a compartir un momento de entretenimiento familiar.
El lanzamiento se desarrolla en alianza con Grupo Chespirito, custodio del legado creativo de Roberto Gómez Bolaños, garantizando la autenticidad de los contenidos y el valor emocional de las historias, escritas exclusivamente para la Cajita Feliz de McDonald's.
“El Chavo tenía una forma muy particular y divertida de leer; esto reflejaba el propósito de mi padre: escribir para entretener. Sin querer queriendo, sus historias se transformaron en un recuerdo al que siempre se podía volver para encontrar un lugar seguro. Ojalá que en esta colección de la Cajita Feliz de McDonald's cada niño descubra ese mismo refugio: un espacio al que pueda regresar una y otra vez para disfrutar, imaginar y divertirse leyendo”, afirmó Roberto Gómez Fernández, hijo de Roberto Gómez Bolaños director de Grupo Chespirito.
Cajita Feliz Libros continúa consolidándose como una plataforma regional que conecta la lectura con aprendizaje, entretenimiento, y experiencia en familia.
La colección estará disponible en La Cajita Feliz a partir del 27 de febrero en Venezuela, invitando a las familias a descubrir nuevas historias y compartir nuevos momentos.
Fuentes:
Banco Mundial: “Why Reading with Children Matters”
National Library Medicine: “Association between availability of children’s book and the literacy”
UNESCO: “Latinoamérica se une para transformar el futuro a través de la alfabetización”
UNICEF: “Leer transforma vidas”