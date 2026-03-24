“Soltar también es elegirse”: Caluu C. inicia una nueva etapa con “ACTITUD”

La artista española Caluu C., conquista el ascenso de su ca r re r a musical, con su nuevo lanzamiento ACTITUD vemos a una Caluu C., mas madura, mas poderosa donde no solo r eleja su cualidad artística sino también ab r e un brecha a su vida y su crecimiento personal.

Prensa. HA Comunicaciones Agency .

Tras el éxito de “QUIERO”, su colaboración junto a J. Capell, Caluu C. inaugura el 2026 con fuerza y determinación con su nuevo single “ACTITUD”, una declaración emocional. “QUIERO” supuso un antes y un después en la trayectoria de la artista. El tema ha alcanzado casi 60.000 reproducciones en YouTube, además de una gran acogida en TikTok e Instagram, donde el público respondió con entusiasmo y un feedback masivo. La conexión entre ambos artistas fue tan potente que, en una de sus entrevistas, Caluu C. confirmó que volverán a colaborar, siendo ya una de las colaboraciones más esperadas dentro de la escena urbana en España.









“ACTITUD” es la primera canción de Caluu C. en 2026, producida junto a su productor de confianza THORLONDON, y representa una evolución sonora y conceptual. La canción narra una ruptura en la que se rompe la idealización y se asume que el amor ya no es mutuo ni sincero. Es una despedida consciente, madura y valiente. Un mensaje claro: soltar también es una forma de volver a elegirte.





Con una identidad cada vez más sólida y reconocible, Caluu C. ha estado generando un fuerte movimiento en redes sociales, compartiendo vídeos de reacciones reales a sus canciones por las calles de Madrid, creando cercanía y expectación entre sus seguidores. El ruido digital que está generando anticipa una acogida contundente para este nuevo lanzamiento.



