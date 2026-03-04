Por La Libertad, La Justicia y La Reconstrucción Democrática de Venezuela

Yandir Loggiodice

Ex preso politico

Secretario General Nacional

Fundador

Partido Evolución Política de Centro (EPC)

Venezuela vive un momento determinante en su historia. La liberación de los presos políticos representa no solo un acto de justicia, sino un paso imprescindible hacia la reconciliación nacional y la recuperación de la institucionalidad democrática.

Desde el recién constituido Partido Evolución Política de Centro (EPC), saludamos y acompañamos cada esfuerzo orientado a lograr la libertad plena de todos los venezolanos perseguidos por pensar distinto. La prisión por razones políticas ha sido una herida abierta en el alma del país. Su cierre definitivo marcará el inicio de una nueva etapa basada en el respeto a los derechos humanos, el Estado de Derecho y la dignidad humana.





La reconstrucción de Venezuela no puede edificarse sobre la impunidad ni sobre el olvido. Debe levantarse desde la justicia, entendida como garantía de verdad, reparación de daños y compromiso de no repetición. Solo así podremos alcanzar una paz auténtica, duradera y sustentada en instituciones sólidas y una verdadera justicia, independiente y al servicio del ciudadano.





En este contexto histórico nace el Partido Evolución Política de Centro (EPC), fruto de la voluntad de hombres y mujeres en cada estado del país que, con firmeza y esperanza, decidimos organizarnos para impulsar una alternativa democrática, moderna y profundamente humanista. EPC surge como una fuerza de centro reformista, comprometida con la unidad nacional, el progreso económico, la justicia social y la reconciliación.





Ratificamos que seguimos firmes en la ruta democrática que lideran María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, convencidos de que la defensa del voto, el respeto a la voluntad popular y la movilización cívica son herramientas fundamentales para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela.





El nacimiento de EPC no es un acto aislado; es parte de un movimiento nacional que entiende que el cambio no solo es necesario, sino inevitable. Nuestro compromiso es claro: trabajar por un país donde ningún ciudadano sea perseguido por sus ideas, donde prevalezca la justicia con reparación y garantías de no repetición, y donde cada familia pueda vivir con dignidad, seguridad y oportunidades.





Venezuela merece pasar la página del autoritarismo y abrir el capítulo de la evolución democrática. La libertad de los presos políticos será el primer gran símbolo de que ese nuevo tiempo ha comenzado.