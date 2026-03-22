Slavery celebra 30 Años de Esclavitud: Tres décadas de thrash metal chileno

Prensa. Julio Aguilar Press.

La escena del metal extremo en el Cono Sur se prepara para un acontecimiento de grandes proporciones. La legendaria agrupación Slavery, nombre fundamental para entender la evolución del género en la región, ha anunciado oficialmente su concierto de aniversario denominado 30 Años de Esclavitud. Esta celebración no solo conmemora tres décadas de ruido, sudor y resistencia, sino que marca el punto más alto en la trayectoria de una de las bandas más respetadas del thrash metal chileno, quienes se reencontrarán con su audiencia el próximo 14 de marzo a las 19:00 hrs en el recinto Ámsterdam (ex RBX).





Hablar de este cuarteto es remontarse a una época donde la pasión superaba con creces a la tecnología disponible. La historia comenzó a escribirse a principios de los años 90, cuando Jimmy Ponce en la batería y Rafael Salgado en la guitarra decidieron dar un giro de timón. Tras un proyecto inicial de death metal que no llegó a puerto, ambos músicos canalizaron su agresividad hacia una propuesta mucho más directa, rápida y técnica. Aquellos primeros ensayos, marcados por la autogestión y el espíritu artesanal, forjaron una identidad que hoy, treinta años después, sigue sonando tan fresca y necesaria como el primer día.





Del underground de los noventa a la madurez técnica

En 1992, la incorporación de Manuel “Manolo” Sánchez fue el catalizador que permitió a la banda entrar a los Estudios REC en 1993 para registrar el demo "After The War". Aquella grabación se transformó en un éxito inmediato dentro del circuito underground, agotando ediciones y elevando a la banda al estatus de referente indiscutible. Con el paso del tiempo y la llegada de músicos como Paolo Maugard, el grupo refinó su sonido hacia vertientes más complejas, tal como quedó demostrado en el EP "Genocide", sin abandonar nunca la ferocidad característica del thrash metal chileno.





El concierto 30 Años de Esclavitud será también el escenario perfecto para presentar de forma oficial la alineación que encabeza este nuevo ciclo. La llegada de Luis Kooper, músico venezolano con una trayectoria que abarca países como México, Argentina y Chile, ha inyectado una nueva dosis de adrenalina al grupo. Kooper asume las labores de bajo y voz principal, aportando una versatilidad que complementa a la perfección el trabajo de guitarras de Salgado y Maugard, junto a la incombustible batería de Ponce. Esta nueva etapa ya se traduce en procesos de preproducción y composición de material inédito que promete honrar sus raíces noventeras.





Un cartel de lujo para una noche de aniversario

Para que la fiesta sea completa, la banda no estará sola sobre el escenario. Han convocado a una selección de agrupaciones que representan fielmente la vitalidad actual de la música extrema en el país. El cartel de la jornada incluye a Cabrío, Saviour, Cancerígeno y Skhizein, asegurando una descarga sonora ininterrumpida desde la apertura de puertas. Es una muestra de camaradería y respeto mutuo dentro de una escena que ha visto en el thrash metal chileno un pilar fundamental de su cultura identidad.





Las entradas para este evento ya se encuentran disponibles a través del sistema Ticketplus. Se espera que fanáticos de diversas generaciones se den cita para atestiguar este momento que, más que un simple ejercicio de nostalgia, es la prueba de que el metal nacional sigue vivo, evolucionando y proyectándose hacia el futuro con la misma honestidad y fuerza técnica que los vio nacer. Puedes seguir todas las novedades en su sitio web oficial o a través de sus redes sociales en Instagram y Facebook.