Fernando Mires: “Simbiosis entre EE.UU. y Venezuela simboliza dominación económica estadounidense en el hemisferio occidental”

· Durante su intervención en el programa “Claves Democráticas”, producido por el Centro Gumilla y de Medianálisis, Mires aseguró que el presidente Donald Trump prioriza sacar a China, a Rusia y mantener su hegemonía en occidente. Además, acotó que Trump está en guerra con Beijing, pues Irán era el principal acreedor económico de China en la región islámica, mientras que Venezuela estaba endeudada con el país asiático

Prensa. Medianálisis

El profesor emérito de la Universidad de Oldenburg (Alemania) y experto en política exterior, Fernando Mires, hace una reflexión acerca de lo que significó el descabezamiento del gobierno en Venezuela con la extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026 y concluye que todo indica que está estabilizando la dominación económica de Estados Unidos en el hemisferio occidental a partir de la simbiosis entre Washington y Caracas.

Para Mires en Venezuela se está lejos de una transición. Durante su intervención en el programa: “Claves Democráticas”, que producen el Centro Gumilla y Medianálisis explicó que a su modo de ver había una necesidad de cambio dentro del propio chavismo y que la salida de Maduro del poder ha sido una especie de liberación interna en las filas del PSUV. “Le creo a Delcy (Rodríguez) cuando dice: vamos a ser los mejores socios de EE.UU., a lo mejor esto es lo que estaban queriendo hacer hace mucho tiempo”, concluye.

Estamos viviendo una re-repartición del mundo

Ante la pregunta que le plantearon los conductores del programa Andrés Cañizalez y Piero Trepiccione de que si se está ante un nuevo orden mundial Mires respondió que estamos viviendo una re-repartición del mundo. Enumeró tres imperios que para él son los que están en lucha por la dominación del mundo. El imperio chino, el imperio ruso y el imperio norteamericano. Los tres luchan en diferentes frentes.

Por ejemplo: China se enfoca en el frente económico y no se involucra en casi ningún conflicto bélico, por su parte, Rusia está enfocado en la hegemonía mundial partiendo de Ucrania y en expandir su imperio hacia todos los países bálticos e incluso quiere que le permitan ganar la guerra en Ucrania y a partir de ahí lograr la dominación del mundo.

Por su parte, Estados Unidos con Trump al poder, se enfoca en lograr su hegemonía en occidente y por tanto lo que ocurra en Venezuela pasa a ser relevante para la Casa Blanca. Para Mires, los intereses de Estados Unidos están actuando directamente en el país sudamericano.

A juicio de este analista, la prolongación de Maduro en el poder era un impedimento para llevar adelante los planes estadounidenses de tener a Venezuela como una suerte de cabeza de playa para mostrar el nuevo modelo hegemónico. De haberse mantenido Maduro en el poder, Venezuela habría seguido alineada con Rusia y China, principalmente.

Para este académico de origen chileno, se libra una nueva guerra en Medio Oriente porque se trata de una zona indefinida. No es occidental, pero tampoco asiática. Israel, por su parte, representa los intereses norteamericanos en Medio Oriente y Trump actúa contra Irán porque ahí China tiene sus intereses económicos.

“Irán es el principal acreedor económico de China en la región”, dice Mires al tiempo que señala que también quería a China fuera de Venezuela, pues a Rusia no le interesa Latinoamérica y aunque Putin ha declarado en contra de la nueva arremetida en Irán para Mires solo lo hace para no parecer sometido a Trump.

La democracia será la gran perdedora

En esta re-repartición del mundo y el nuevo orden mundial no se nombra a Europa. De hecho, Mires declaró que Europa unida es una potencia económica y al mantenerse al margen resguarda la democracia y es su último bastión.

También explicó que al estar en guerra se requiere de más concentración de poder lo que pone en riesgo a la democracia y para él la única forma de conservarla es con la conciencia cívica de los pueblos.

En Venezuela estamos lejos de una transición

Con relación a Venezuela el experto en política internacional acotó que Trump no hizo una invasión en Venezuela porque significaba un gasto muy grande y permitió que Delcy Rodríguez se mantuviera en el poder porque el Gobierno tiene el poder militar para hacer valer los intereses norteamericanos. “Al final no importa de qué color sea el gato, sino que cace ratones”, dijo al referirse a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Finalmente, citó Mires la carta sobre estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, “que establece por primera vez y abiertamente que EE.UU. va a ejercer su dominación en el hemisferio occidental”. Durante una hora Cañizalez y Trepiccione conversaron con Mires quien dio una visión global de los más recientes conflictos bélicos y de la re-repartición del mundo de cara a un nuevo orden mundial.

Vea el programa aquí: https://www.youtube.com/watch?v=GUX5ajk23xU