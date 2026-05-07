CAMRADIO en su 76° aniversario impulsa a la radio venezolana hacia el futuro con datos que confirman: la radio sigue siendo un gigante del audio

Prensa. Prensa. Carolina Fuenmayor <





En momentos en que el ecosistema mediático global enfrenta cambios acelerados, la radio emerge no como un medio del pasado sino como una voz imprescindible para la sociedad y CAMRADIO lo reafirma con fuerza bajo su campaña institucional “Siempre la Radio”.

La radio no solo ha sobrevivido a la transición digital: ha demostrado una resiliencia única, manteniéndose como el medio de audio con mayor alcance, confianza y conexión con las audiencias del siglo XXI. Datos globales recientes evidencian este liderazgo:

Alcanza cerca del 90% de la población semanalmente en mercados clave de Europa y América, consolidándose como el formato de comunicación más penetrante.

En el universo del audio con anuncios, la radio AM/FM concentra entre el 66% y el 67% del tiempo total de escucha diaria, muy por encima de los podcasts (19%) y el streaming gratuito (12%).

En un 2026 marcado por la proliferación de desinformación generada por inteligencia artificial, el 82% de los oyentes declara que la radio es el medio en el que más confía para informarse.

Y más allá de cifras, el 81% de los oyentes perciben a sus locutores favoritos como “amigos o familiares”, lo que subraya una conexión emocional profunda que ningún algoritmo puede replicar.

Estos datos —que reflejan tendencias globales de la industria del audio— son un respaldo claro al valor que la radio sigue teniendo en la vida cotidiana de millones de personas.

“Siempre la Radio” —el slogan institucional de CAMRADIO— no es solo una frase, sino una declaración de propósito. Desde su fundación el 17 de abril de 1950, CAMRADIO ha representado, acompañado y potenciado a las emisoras de radio privadas venezolanas, promoviendo la innovación, la adaptación tecnológica y el fortalecimiento de la radiodifusión como medio cultural y de servicio público en el país.

En su 76° aniversario, CAMRADIO continúa impulsando estrategias que posicionan a la radio como un medio confiable, cercano y esencial para la sociedad venezolana, ofreciendo una herramienta poderosa tanto para sus afiliados como para sus anunciantes.

En un mundo saturado por plataformas digitales y noticias falsas, CAMRADIO reafirma su compromiso con el sector radial:

Defender la libertad de expresión y calidad informativa.

Promover la formación profesional de sus trabajadores.

Fomentar la innovación sin perder la esencia humana del medio.

La radio no es un medio del pasado: es la voz que acompaña, informa y une a las comunidades, y CAMRADIO trabaja para que esa voz siga siendo fuerte, confiable y presente en cada rincón de Venezuela. ¡Siempre la Radio!