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miércoles, 6 de mayo de 2026

Vinny Rivera lanza “Mama Rica”, su nueva bachata sensual junto a DerekVinci, respaldado por EQS Música

Prensa. HA Comunicaciones Agency 

El cantante bachatero internacional Vinny Rivera presenta su más reciente sencillo titulado Mama Rica, en colaboración con el reconocido productor DerekVinci, bajo el respaldo de su casa discográfica.


Mama Rica” es una bachata sensual que destaca por su ritmo envolvente y su esencia apasionada, elementos que prometen cautivar al público desde los primeros acordes. Con esta nueva propuesta musical, Vinny Rivera reafirma su estilo y continúa apostando por sonidos frescos dentro del género.

https://youtu.be/LsD93b2DE5A?si=AxLjdpENFD_Bi_WX


A lo largo de su carrera, Vinny Rivera ha logrado un sólido respaldo del público a nivel mundial, llevando su música a escenarios de América, Europa y Asia. Su talento y carisma lo han convertido en uno de los artistas más queridos de la bachata, conquistando el corazón de millones de fanáticos.


Ahora, con el lanzamiento de “Mama Rica”, Vinny Rivera busca seguir consolidando su posición y dominar la escena musical con una propuesta cargada de pasión y autenticidad.

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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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