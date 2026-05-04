Congreso de Obstetricia y Ginecología reunió expertos nacionales e internacionales en Valencia

Prensa. Gabriela Suniaga

Por cuarto año consecutivo, la ciudad de Valencia recibió el Congreso Nacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela (SOGV), que en su edición número 39 reunió a más de 1.822 participantes entre especialistas, subespecialistas, residentes y estudiantes de medicina. El evento se desarrolló del 15 al 18 de abril en el Hotel Hesperia World Trade Center, consolidándose como el encuentro académico más importante de la especialidad en el país.

Una fiesta académica de alto nivel

El presidente de la SOGV, Juan Andrés Pérez Wulf, destacó que el congreso constituye “el evento académico más importante que reúne la especialidad de la ginecología y obstetricia en Venezuela”. Destacó que el programa abordó todas las subespecialidades, con 13 precongresos, 18 simposios, cinco conferencias magistrales, 12 profesores internacionales y 107 conferencistas nacionales.

“Buscamos elevar los estándares académicos comprometidos con la formación del médico venezolano, lo que redundará en la calidad de atención a la mujer venezolana”, afirmó Pérez Wulf.

Innovación en simulación médica

El secretario de la SOGV, Daniel Márquez, resaltó la inauguración en Caracas del primer centro de simulación dedicado al entrenamiento de gineco-obstetras en Venezuela, un proyecto que marca un cambio en la manera de educar a los especialistas.

“El entrenamiento en simulación acorta la curva de formación y permite repetir los procedimientos hasta lograr excelencia, lo que se traduce en mayor seguridad para la madre y el feto”, explicó Márquez.

El proyecto incluye entrenamiento con maniquíes y tecnología de última generación, con apoyo de la industria y organismos internacionales como el UNFPA y la Organización Panamericana de la Salud.

Recuperar espacios internacionales

El vicepresidente de la SOGV, Armando Briceño, detalló la importancia de retomar espacios internacionales que Venezuela había perdido en los últimos años. “Nuestra sociedad ha querido rescatar esos espacios y ya tenemos participación activa en organismos regionales. Uno de nuestros maestros venezolanos asumió la presidencia de la Federación Latinoamericana de Sociedades, lo que demuestra que volvemos a ser tomados en cuenta”, señaló.

Asimismo, resaltó los avances en terapia fetal intrauterina, con más de 28 casos operados gratuitamente en Venezuela gracias a la promoción de la sociedad. “Queremos que nuestros médicos aprendan con simuladores y no con pacientes, optimizando la enseñanza y reduciendo riesgos. Hoy día ya no hay curvas de aprendizaje: la tecnología permite entrenar con miles de patologías sin necesidad de practicar en pacientes”, afirmó.

Compromiso con la mujer venezolana

Los voceros coincidieron en que el congreso no solo es un espacio de actualización científica, sino también un compromiso con la salud de la mujer venezolana. “Somos una institución académica al servicio de la educación y de la mujer”, enfatizó Pérez Wulf.

La edición XXXIX del Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología reafirma el liderazgo de la SOGV en la formación médica y en la construcción de alianzas nacionales e internacionales para fortalecer la atención en salud materna en Venezuela.