 Congreso de Obstetricia y Ginecología reunió expertos nacionales e internacionales en Valencia - SenderosdeApure.Net

Recientes

BANNER PRINCIPAL

lunes, 4 de mayo de 2026

Congreso de Obstetricia y Ginecología reunió expertos nacionales e internacionales en Valencia

Prensa. Gabriela Suniaga

Por cuarto año consecutivo, la ciudad de Valencia recibió el Congreso Nacional de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela (SOGV), que en su edición número 39 reunió a más de 1.822 participantes entre especialistas, subespecialistas, residentes y estudiantes de medicina. El evento se desarrolló del 15 al 18 de abril en el Hotel Hesperia World Trade Center, consolidándose como el encuentro académico más importante de la especialidad en el país.

Una fiesta académica de alto nivel

El presidente de la SOGV, Juan Andrés Pérez Wulf, destacó que el congreso constituye “el evento académico más importante que reúne la especialidad de la ginecología y obstetricia en Venezuela”. Destacó que el programa abordó todas las subespecialidades, con 13 precongresos, 18 simposios, cinco conferencias magistrales, 12 profesores internacionales y 107 conferencistas nacionales.

“Buscamos elevar los estándares académicos comprometidos con la formación del médico venezolano, lo que redundará en la calidad de atención a la mujer venezolana”, afirmó Pérez Wulf.

Innovación en simulación médica

El secretario de la SOGV, Daniel Márquez, resaltó la inauguración en Caracas del primer centro de simulación dedicado al entrenamiento de gineco-obstetras en Venezuela, un proyecto que marca un cambio en la manera de educar a los especialistas.

“El entrenamiento en simulación acorta la curva de formación y permite repetir los procedimientos hasta lograr excelencia, lo que se traduce en mayor seguridad para la madre y el feto”, explicó Márquez.

El proyecto incluye entrenamiento con maniquíes y tecnología de última generación, con apoyo de la industria y organismos internacionales como el UNFPA y la Organización Panamericana de la Salud.

Recuperar espacios internacionales

El vicepresidente de la SOGV, Armando Briceño, detalló la importancia de retomar espacios internacionales que Venezuela había perdido en los últimos años. “Nuestra sociedad ha querido rescatar esos espacios y ya tenemos participación activa en organismos regionales. Uno de nuestros maestros venezolanos asumió la presidencia de la Federación Latinoamericana de Sociedades, lo que demuestra que volvemos a ser tomados en cuenta”, señaló.

Asimismo, resaltó los avances en terapia fetal intrauterina, con más de 28 casos operados gratuitamente en Venezuela gracias a la promoción de la sociedad. “Queremos que nuestros médicos aprendan con simuladores y no con pacientes, optimizando la enseñanza y reduciendo riesgos. Hoy día ya no hay curvas de aprendizaje: la tecnología permite entrenar con miles de patologías sin necesidad de practicar en pacientes”, afirmó.

Compromiso con la mujer venezolana

Los voceros coincidieron en que el congreso no solo es un espacio de actualización científica, sino también un compromiso con la salud de la mujer venezolana. “Somos una institución académica al servicio de la educación y de la mujer”, enfatizó Pérez Wulf.

La edición XXXIX del Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología reafirma el liderazgo de la SOGV en la formación médica y en la construcción de alianzas nacionales e internacionales para fortalecer la atención en salud materna en Venezuela.

Leer más

Español: Dona para seguir informando en Senderos de Apure. Para nosotros cualquier aporte desde 1$ en adelante será aprovechado con la finalidad de ejecutar proyectos y programas; educativos, informativos, y benéficos. Puedes ser donante por una vez o permanente. Dale click a Donate para ir a PayPal////////////////// English: Donate to continue reporting on Senderos de Apure. For us, any contribution from $ 1 onwards will be used for the purpose of executing projects and programs; educational, informational, and charitable. You can be a one-time or permanent donor. Click Donate to go to PayPal.

Subscríbete via email

Author Image

Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

By a la/s
Etiquetas:

VENTA: LIBRO DIGITAL PROMOCIONAL. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: SENDEROS DE APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: YO AMO APURE. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: EDUARDO: HUMANIDAD. 5$ (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: GERENCIA DE MEDIOS II. 5$. (BCV). DALE CLICK.

VENTA: LIBRO DIGITAL: POSTALES DIGITALES. 5$ (BCV). DALE CLICK.