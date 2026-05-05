Eddy Marcano vuelve a Venezuela y realiza gira por Brasil, Panamá, EEUU, Italia y Japón

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El violinista y director de orquesta venezolano, Eddy Marcano, realiza una gira que incluye 3 continentes, 6 países y 10 ciudades. Viene de tocar en Brasil y en mayo viajará al viejo continente, para realizar un tour de 4 fechas por Italia, con motivo del lanzamiento del disco Mestizaje. A principios de julio se presentará en Houston, Nueva York y Boston (EEUU). Después se traslada a Latinoamérica para dar un concierto en Panamá con su cuarteto acústico, en un importante festival, y a finales de ese mes, regresará a Venezuela para dirigir a la Orquesta Simón Díaz y a la Orquesta Barroca Simón Bolívar, reencontrándose con El Sistema. Cerrará el recorrido en agosto, pisando el territorio asiático, tomando la batuta para dirigir dos conciertos en Japón.





“Representar a Venezuela en cada escenario que piso es una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo me produce mucha alegría el poder llevar nuestra música con dignidad. Vengo de hacer unos recitales para adorar a la Virgen María en Brasil, pronto estaré en Italia nuevamente y me alegra anunciar que regreso a mi país, para reencontrarme con las orquestas de El Sistema. En Panamá, junto a mi cuarteto, vamos a ofrecer el concierto inaugural de un prestigioso festival. Finalmente voy a dirigir en Japón a la Orquesta Simanof y para mí será un reto muy grande”, expresó Eddy Marcano.





El orgullo de La Asunción, edo. Nueva Esparta, estará lanzando el álbum de música venezolana Mestizaje, del 22 al 31 de mayo, en formato de guitarra y violín, junto al destacado guitarrista zuliano, Manuel Trejo Barrios. El lanzamiento será tanto en formato digital como físico a través del sello estadounidense Synfonic Records. El 15 de julio, se presentará con su cuarteto acústico en la ciudad de Panamá, nada menos que en el concierto inaugural de la programación del prestigioso Festival de Música Académica Alfredo de Saint Malo, allí estará acompañado por Baden Goyo en el piano, Layo Puente en el contrabajo y Yilmer Vivas en la percusión.





El 10 de julio ofrecerá un concierto en la ciudad de Boston, EEUU, junto al gran guitarrista venezolano Jesús “Pingüino” González, como parte de la promoción del álbum Laguneando, que fue lanzado en 2023, dedicado al músico-poeta y compositor venezolano, Luis Laguna (Guacara 1926 – Maracay 1984). El maestro González es uno de los principales exponentes de la guitarra que ha dado Venezuela, residenciado en Tenerife, España, con quien Marcano grabó dicha producción discográfica. Además, su trabajo guitarrístico celebra 50 años de trayectoria artística, muy recordado también por grabar a dúo con el trompetista Pacho Flores el disco Entropía, que fue elogiado por la crítica internacional y editado en 2017 por el afamado sello Deutsche Grammophon.





Marcano debutará en Japón como director, del 3 al 12 de agosto, en las ciudades de Tokio y Osaka, con tres conciertos como director invitado de la Orquesta Simanof, que pertenece a la Fundación Orquestal Siman. Es la primera vez que el orgullo del Edo. Nueva Esparta alzará su batuta en la tierra del sol naciente, aunque anteriormente había tocado en Tokio, como miembro de la fila de primeros violinistas de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar.





Referente al relanzamiento del álbum Mestizaje, para el maestro Marcano, llevar a cabo esa grabación representa “un logro muy importante y un gran honor de volver a trabajar junto a un guitarrista virtuoso y de tan alto nivel como Manuel Trejo Barrios, quien entiende muy bien el valor de la música venezolana, y la sabe transmitir a través de su guitarra. Entre ambos hay una química muy especial, el año pasado nos fue muy bien en Italia y ahora volveremos para seguir dando a conocer el álbum Mestizaje que se relanza en varios formatos”.

Para mayor información sobre Eddy Marcano:

Instagram: @eddymarcano