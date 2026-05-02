El artista bachatero mexicano J Salez presenta su nuevo álbum “Hecho en LA”

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El talentoso artista bachatero mexicano J Salez presenta su más reciente producción discográfica titulada “Hecho en LA”, un álbum que marca una evolución significativa en su carrera artística y reafirma su lugar dentro de la música tropical contemporánea, este álbum fue producido por DerekVinci y la casa discográfica EQS Música.

Con este nuevo proyecto, J Salez revela una faceta renovada, explorando una fusión de sonidos que abarcan la bachata, el merengue y el bolero. Esta propuesta musical refleja la versatilidad del artista y su compromiso por innovar dentro del género en este 2026.

“Hecho en LA” está compuesto por 10 temas: Insaciable, Si Te Vas, Ya, Antídoto, Ahora llora, Duele, Roto, Del sol, Cuéntale y Para siempre. Cada canción ofrece una experiencia única que resalta lo mejor de la música tropical, interpretada con la distintiva voz de este talentoso mexicano-americano.

https://youtu.be/CpqiTDdwRkI? si=BAnw3y3FugYp3Ru9

A lo largo de su trayectoria, J Salez ha logrado captar la atención del público y la industria musical, consolidándose como una figura destacada no solo en el presente año, sino también en años anteriores, gracias a su estilo auténtico y su constante evolución artística.

El álbum fue producido por DerekVinci, reconocido como uno de los productores más innovadores de la música tropical en la era moderna, y cuenta con el respaldo del sello discográfico EQS Música.

Con “Hecho en LA”, J Salez continúa expandiendo su alcance y dejando una huella importante en la escena musical latina.

Sigue a J Salez en sus redes sociales @jsalez y enciéndete al ritmo de la música tropical.