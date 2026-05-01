 Jheral presenta “La Joya del Caribe” su nuevo EP, un viaje musical lleno de ritmo, identidad y esencia tropical - SenderosdeApure.Net

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viernes, 1 de mayo de 2026

Jheral presenta “La Joya del Caribe” su nuevo EP, un viaje musical lleno de ritmo, identidad y esencia tropical

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El artista emergente Jheral lanza su nuevo proyecto multitrack titulado La Joya del Caribe, una obra que no sólo define su sonido, sino que también se convierte en su identidad artística. A través de este trabajo, Jheral consolida su propuesta musical con una fusión vibrante de afrobeat, influencias urbanas y el inconfundible sabor caribeño.

El proyecto reúne temas como AHI WEYOGATODO MENTAL y SHORTY, canciones que destacan por su frescura rítmica, energía bailable y momentos de conexión personal. Cada track aporta una pieza al universo creativo del artista, combinando sonidos modernos con raíces culturales profundas.

https://youtu.be/4mDtCLn8nTM?si=5LirPF_GaRmFZKCG

Más allá de ser un título, “La Joya del Caribe” representa una visión: la de un artista que celebra la diversidad, la autenticidad y la vitalidad de sus orígenes. Jheral se posiciona así como una propuesta fresca dentro de la escena, llevando su esencia a nuevas audiencias con un estilo propio y genuino.

Con este lanzamiento, Jheral invita al público a sumergirse en una experiencia musical que mezcla ritmo, identidad y emoción, reafirmando su lugar como una de las voces emergentes a seguir dentro del panorama actual.


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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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