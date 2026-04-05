UltraZonido rinde tributo al ícono urbano con su nuevo single "San Ruperto"

Prensa Cresta Metalica

La banda venezolana presenta una pieza cargada de sátira, nostalgia citadina

El asfalto de Caracas vuelve a vibrar con UltraZonido. La banda presenta oficialmente su más reciente single, "San Ruperto", una oda rockera a la cotidianidad capitalina y a esa mística figura del transporte público que se convierte en "santo" ante la urgencia de volver a casa. La pieza rinde homenaje a un ícono de los años 80 y 90: el autobús de la empresa Transporte San Ruperto, bautizada así en honor al patrono de la parroquia La Pastora, donde se encontraba su sede.





En lo sonoro, UltraZonido despliega su artillería fusionando Rock and Roll, Pop Rock y Hard Rock, logrando un equilibrio perfecto entre la energía cruda del asfalto y la emotividad de la lírica urbana. Con una letra autoría de Rafael Pire, Emiliano Montes y Raúl Rosa-Brussin, "San Ruperto " narra con humor y fuerza el drama de la espera en las paradas: “No me dejes desolado en esta fea estación... las horas pasan y el SanRu no avanza”.





“Para la banda, San Ruperto trasciende el transporte público para convertirse en el "SanRu" un ancla emocional que conecta con la Caracas de la época, desde el CCCT hasta Caricuao. Este single, que se lanza el 27 de marzo en honor al día del San Ruperto, rescata un tema nacido hace más de tres décadas gestado en el vientre de la Promoción XXIV del Liceo Urbaneja Achelpohl, renovándolo con un sonido actual. La obra cierra con una transición de salsa-rock que rinde tributo a las historias vividas entre sus asientos y al ADN caribeño que define la identidad callejera venezolana”, comentó Rafael Pire sobre el tema.





La composición musical del tema recae en la sinergia de sus integrantes: Rafael Pire (Voz/Guitarra), Carlos Ramírez (Bajo), Julio Bolívar (Batería/Coros/Percusión Menor) y Carlos Ferrer Orta (Guitarra/Coros), quienes logran capturar ese sentimiento agridulce de pertenencia a una Caracas que nunca se detiene.





“UltraZonido 2.0 representa la evolución y renovación de la identidad sonora de la banda, impulsada por la integración de nuevos miembros cuyas influencias en guitarra y bajo aportan un dinamismo técnico y vibrante. Aunque este ciclo mantiene el respeto por sus trabajos previos (DeZterrados y su primer EP "Nuestra Realidad"), establece una nueva marca distintiva que define tanto a su reciente sencillo como a toda la producción proyectada para el bienio 2025-2026”, enfatizó Pire.





El single fue grabado entre mayo y octubre de 2025 en La Santa Mónica Estudios, Caracas, Venezuela. La producción corrió por cuenta de la propia banda, con la co-producción de dos figuras fundamentales como los son Víctor Hugo Mendoza y Claudio Leoni, quienes también se encargaron de la ingeniería de grabación, mezcla y masterización.





“La producción de este tema en La Santa Mónica Estudios fue fundamental para capturar un sonido de rock auténtico, gracias a la pericia técnica de Claudio y un entorno colaborativo excepcional. La participación de Víctor Hugo resultó clave, no solo en los teclados y la composición, sino en la estructuración del cierre donde convergen la salsa y el rock. Con una mezcla y máster detallados que integran matices de percusión, el sencillo "San Ruperto" se consolida como un trabajo de alta factura técnica y orgullo para el equipo”, concluyó Pire.





El tema "San Ruperto " cuenta con la colaboración de Víctor Hugo Mendoza en los teclados, aportando texturas que elevan la propuesta sonora. Por su parte, el arte es una creación de Carlos Ferrer Orta (Randall), capturando la esencia visual del caos y la "devoción" que sugiere el título.





El lanzamiento viene acompañado de un video lyric desarrollado e ilustrado por Letra Sonora, una pieza visual que captura la esencia de este viaje urbano: porque cada ruta del San Ruperto guarda historias que merecen ser contadas. Lo pueden disfrutar en este

enlace: https://youtu.be/YWOXupfs6gw? si=V_bPTXbOpifakFbW

“San Ruperto” se encuentra disponible en las plataformas digitales y lo pueden escuchar aquí:





Spotify: https://open.spotify.com/intl- es/album/ 3oxMORkftSV2Rif17Yz08V?si= YJGD1WkQTp2g4gERCG235A

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