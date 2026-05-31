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domingo, 31 de mayo de 2026

MOVIMIENTO CIUDADANO RESPALDA EL ACUERDO DE PANAMÁ Y SE INCORPORA AL LLAMADO DE MARÍA CORINA MACHADO POR ELECCIONES LIBRES EN VENEZUELA


 Prensa. Movimiento Ciudadanos.

El Movimiento Ciudadano, organización de la sociedad civil fundada en el año 2016, anunció su incorporación formal al esfuerzo nacional impulsado por la líder opositora María Corina Machado, en el marco del denominado “Acuerdo de Panamá”, iniciativa orientada a construir una ruta concreta, ordenada y pacífica hacia la libertad y la recuperación democrática de Venezuela.

La organización expresó que atiende el llamado realizado por María Corina Machado a los venezolanos, movimientos sociales, gremios y organizaciones democráticas para unir fuerzas en favor de la celebración de elecciones presidenciales libres, transparentes y soberanas, como mecanismo legítimo para restablecer el orden constitucional y la voluntad popular.


César Ramírez, exdiputado y presidente de Movimiento Ciudadano, manifestó el respaldo de la organización al plan de tres fases promovido Trump, y  Marco Rubio, orientado a facilitar una transición democrática en Venezuela. Asimismo, Ramírez exigió, en nombre del Movimiento Ciudadano, la libertad plena de todos los presos políticos, el retorno seguro de los venezolanos en el exilio y el desmantelamiento del aparato represivo, como condiciones indispensables para avanzar hacia un verdadero proceso democrático.


“El país reclama unidad, organización y firmeza para conquistar una salida electoral real y pacífica. Venezuela necesita reencontrarse con la democracia y con la esperanza”, expresó. Finalmente, el Movimiento Ciudadano reiteró su disposición de incorporarse de manera activa y frontal al llamado de María Corina Machado para trabajar de forma ordenada y decidida por la realización de elecciones presidenciales auténticamente democráticas, que permitan abrir una nueva etapa de libertad, institucionalidad y reconstrucción nacional para todos los venezolanos.

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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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