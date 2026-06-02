Ecosistema comercial masivo se citó en la Universidad Metropolitana

Prensa. Ling-Yí Pont

El sector masivo y de retail en el país vivió un hito estratégico con la celebración de la primera edición del Foro Trade Marketing: Canal Tradicional 2026, el pasado 22 de mayo. Organizado por la firma consultora Trade Solutions en el Auditorio Manoa de la Universidad Metropolitana (UNIMET), el encuentro congregó a más de 220 participantes, logrando conectar de forma inédita a líderes comerciales, gerentes y distribuidores con dueños de bodegas, emprendedores de consumo masivo y una destacada representación académica y estudiantil de la institución, consolidándose como el principal espacio de transferencia de data y networking del año.

La apertura del evento estuvo marcada por la ponencia magistral de Rafaele Calvo, director deTrade Solutions, quien expuso una rigurosa "Radiografía del Canal Tradicional" respaldada por indicadores clave del período 2025-2026. “El Canal Tradicional en Venezuela es un ecosistema vivo que representa el pulso real del consumo. Conquistarlo hoy no depende de la intuición, sino de la capacidad técnica de transformar el dato crudo en una ejecución impecable y rentable en el anaquel”, afirmó.

La agenda técnica demostró que si los gigantes de la industria eligieron este escenario para presentar sus soluciones, es porque aquí se concentra la toma de decisiones que mueve el volumen en bodegas, kioskos y comercios locales. Durante el bloque matutino, Nestlé de Venezuela abordó la conversión estratégica "Del dato a la ejecución", mientras que Empresas Polar aportó herramientas prácticas aplicadas al mercado de mascotas en su ponencia "De la Tendencia a la Facturación: Ideas prácticas para el mercado de macotas en el Canal Tradicional en Venezuela". Asimismo, Ron Santa Teresa analizó la cadena comercial "De la barrica a las licorerías tradicionales" y Koala Andina desglosó las claves para lograr una “Visibilidad ganadora en el Canal Tradicional”.

En el segmento vespertino se debatieron de forma práctica modelos de negocio orientados a la eficiencia, rotación masiva y lealtad de marca. Café Aromas de Portuguesa expuso su caso de bioeconomía circular con mujeres caficultoras exportadoras, seguido por Chocolates Krön, que profundizó en el valor del canal desde el insumo hasta la estantería. Por su parte, Fritz Internacional analizó el escalamiento de marcas comerciales, abriendo paso al equipo de Trade Solutions que intervino con una ponencia acerca de los retos logísticos y de distribución del sector farmacéutico.

Posteriormente, la empresa organizadora lideró la presentación del Trade Marketing Retail Lab, un centro de entrenamiento e innovación disruptiva en vivo. Durante esta experiencia vivencial, los asistentes interactuaron con un simulador enfocado en la optimización operativa de inventarios, márgenes financieros y el despliegue estratégico de material POP funcional en el piso de venta.

En la clausura, Rafaele Calvo reafirmó el compromiso de la organización de seguir construyendo junto al sector el futuro del Trade Marketing en el país: “El mercado venezolano exige sinergias reales. El Canal Tradicional sigue siendo el dinamizador más cercano al ciudadano, y nuestro norte es continuar liderando laboratorios de innovación que preparen a las marcas para enfrentar con éxito 'la ciencia de la recompra' en el ecosistema del futuro”.

El éxito del Foro Canal Tradicional 2026 fue potenciado por el respaldo de un selecto grupo de marcas comprometidas con el desarrollo económico del país. Trade Solutions extiende un profundo agradecimiento a los patrocinantes oficiales: Ron Santa Teresa, Chocolates Krön, Empresas Sindoni, Nucita y Pirulin, Fritz Internacional, Koala Andina, Alimentos Real, La Vega Alimentos, Coffee Imponent, Agroindustria Aceor, Aromas de Portuguesa, Inmarket, Simi Producciones; así como a sus aliados comerciales clave: Gourmet, Franquicias en Venezuela Network, y Franquiciólogos Consultores, C.A., cuyo soporte corporativo reafirma la resiliencia de las redes empresariales locales.

Esta exitosa edición demostró que el canal tradicional mueve el grueso del volumen nacional pero nunca antes había tenido un foro especializado; un vacío que Trade Solutions institucionaliza a partir de ahora como aliado clave de la cadena de suministro y de la reputación de las marcas que mueven la economía de Venezuela.