Karla Velásquez anuncia intento de Récord Guinness que reunirá a especialistas en cejas para realizar aplicaciones de henna en ocho horas.

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La especialista en diseño de cejas y empresaria de la industria de la belleza, Karla Velásquez, anunció oficialmente el intento de establecer un nuevo Récord Guinness a través de un evento que buscará reunir al mayor número de especialistas en cejas realizando aplicaciones de henna durante un periodo de ocho horas.

El intento de récord, titulado “Most Eyebrow Henna Applications Performed in 8 Hours by a Team”, convocará a artistas profesionales del diseño de cejas que trabajarán simultáneamente aplicando henna a participantes, mientras cada procedimiento será documentado rigurosamente siguiendo los lineamientos oficiales de Guinness World Records.

La iniciativa busca resaltar el crecimiento y la evolución de la industria del diseño de cejas, así como visibilizar el talento y la profesionalización de los especialistas que forman parte de esta comunidad en expansión dentro del sector de la belleza.

“Este intento de récord no solo busca hacer historia, sino también unir a artistas de cejas de diferentes lugares para demostrar el impacto que nuestra industria tiene hoy en el mundo de la belleza”, expresó Velásquez.

El evento también servirá como plataforma para presentar el Brown Experience Henna Method™️, un sistema profesional desarrollado por Velásquez que integra técnicas avanzadas de diseño de cejas con la aplicación especializada de henna.

El intento de récord contará con testigos oficiales, documentación continua y el cumplimiento de los protocolos establecidos por Guinness World Records, con el fin de garantizar la transparencia y validez del resultado.

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