El compositor y contrabajista José Ángel Méndez debuta como escritor con: La Sonata del Orange

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El consagrado compositor venezolano José Ángel Méndez, quien recientemente fue ovacionado en EEUU tras el estreno de su obra Tríptico Fantástico op. 3: Guatoporí, inspirada en la figura del Cacique Guaicaipuro, pasa ahora del lenguaje musical al lenguaje literario, estrenando su primera novela titulada: La Sonata del Orange, donde desarrolla otra faceta de su vida profesional. El libro fue editado por KDP Publishing y se encuentra disponible en formato digital en Amazon. En esta obra literaria, el autor aborda con mucha naturalidad romance, drama, comedia y experiencias propias y de la vida de un músico.

Orgullo de Barquisimeto y formado como compositor en el Conservatorio de Música Simón Bolívar de El Sistema, explica que su libro es un “drama que se puede entender desde varias ópticas: primero es un drama psicológico y se puede entender a su vez como una comedia venezolana que trata de situaciones cotidianas que vive un venezolano que lucha quijotescamente por moldear una realidad posicionada en su contra. También está la óptica filosófica, pudiera estar coqueteando con la Alegoría de las Cavernas, aquello que conocemos y nos ata, que es precisamente la razón de cómo nuestra cárcel está moldeada por nuestros principios más básicos. La concepción y la cercanía en cada paso, del descubrimiento del amor es precisamente lo que aleja al personaje principal”.

Además, La Sonata del Orange no está divorciada de la música, más bien, mantiene una estrecha relación. Méndez aseguró que más adelante, le encantaría escribir la música que acompañe la historia, porque le encantaría que fuera adaptada para ser llevada a una serie de televisión o película: “Como siempre se presenta la limitante del recurso económico, pero me encantaría llevarla a la pantalla y componer su banda sonora yo mismo, al estilo Wagner, quien componía cada detalle de sus óperas, aunque admito que sería todo un reto, pero ese es el plan”.

Por otro lado, el autor, escribió el libro siguiendo una estructura parecida a la que se usa para componer sinfonías y obras sinfónicas, cuenta con cuatro movimientos (en vez de capítulos), que siguen en su narrativa de emociones, el mismo orden y desarrollo de una sonata. Al final cuenta con un grupo de seis poemas que refuerzan la historia que ilustra un día en la vida de un músico, que va mucho más allá de las salas de ensayo y los escenarios.

El larense explica sobre el porqué del título de la novela: “Sonata porque sigue la estructura de una sonata musicalmente hablando y el Orange es un toque articulador que separa la realidad bidimensional. La sonata es la forma en cómo estructuré la novela, el vaso donde está contenido ese Orange. Como anécdota personal, hay un mensaje directo que solamente leyendo el libro puedes entender sobre qué es el Orange, el cual, al final, es un licor que se amplifica y te da un aviso constante que algo está pasando en tu vida”.

En cuanto a su fuente inspiración, el maestro Méndez señala que se activa “ante la impresión de lo intensa que puede ser la vida en un solo instante. La Sonata del Orange transcurre en un solo día…en el concierto, órbita al concierto y a ese domingo dónde todo sucede. No puedo contar más para no hacer spoiler. La vida puede estar diluida con millones de eventos, pero también puede ser plasmada en un solo día, en un momento, una mujer, un trago, aquel que condensa de manera única en su propia singularidad la totalidad de la vida”.

Pero ¿qué hace un músico dedicándose a la literatura y cuándo nace su interés por convertirse en escritor? La respuesta se traslada a su niñez, porque desde niño sus padres le enseñaron el valor del hábito de la lectura. “En mi casa siempre estuvo el ingenioso Don Quijote de la Mancha y creo que fue el primer libro que intenté leer después de Angelito, que es el libro con el cual yo aprendí a leer, aprendí cosas muy buenas de este mundo del saber día a día, paso a paso”, recordó el artista.

Vale recordar que el maestro Méndez, profundizó sus estudios en la Cátedra Latinoamericana de Composición bajo la tutela del maestro Blas Emilio Atehortúa en el Conservatorio de Música Simón Bolívar de El Sistema. Su catálogo como compositor incluye repertorio académico y popular venezolano, con obras como La Elegía Op. 6 para contrabajo y piano, así como el Poema Sinfónico para el que partió. Su labor pedagógica ha sido igualmente significativa; fue profesor titular en las escuelas de música Lino Gallardo y José Reyna de Caracas. Actualmente ejerce como maestro de orquesta en el Distrito Escolar Independiente de Dallas y colabora con la Dallas Symphony Orchestra como docente en el proyecto Kim Noltemy Young Musicians Program.

Para mayor información sigue al maestro José Ángel Méndez en: @jamproducciones635

Para solicitud de entrevistas: Roberto Palmitesta 0412-9620981