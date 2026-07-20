El dúo Monteros presenta su nuevo sencillo “Melao”

Prensa. HA Comunicaciones

El dúo Monteros regresa con fuerza a la escena musical con el lanzamiento de “Melao”, una cautivadora canción de cumbia que destaca por su torrente de sonido envolvente, capaz de enamorar y seducir desde los primeros acordes.





Con un estilo único y una interpretación llena de sentimiento, Monteros formado por Yordanis Monteros y su esposo Luis Montero demuestran una vez más por qué han logrado conquistar al público. “Melao” es una propuesta romántica que combina una letra apasionada con un ritmo contagioso, creando una experiencia musical que invita a cantar, bailar y enamorarse.





La dulce voz característica del dúo se fusiona con la potencia y energía de esta producción, dando vida a una canción que refleja la esencia musical de Monteros y su capacidad para conectar con los sentimientos de sus seguidores.





El lanzamiento de “Melao” viene acompañado de un videoclip oficial que complementa la fuerza y el encanto de la canción, ofreciendo una propuesta visual atractiva que realza cada detalle de esta nueva producción.



https://youtu.be/1gQSNST7emE? si=eK5HKlJLZ2wN2un2





“Melao” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, donde el público puede disfrutar de este nuevo éxito que promete convertirse en uno de los favoritos de la temporada.





Monteros continúa apostando por la calidad, el romanticismo y el buen ritmo, consolidándose como una de las propuestas más destacadas dentro de la música tropical actual.