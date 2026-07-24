El guitarrista Orlando Molina presenta el disco “Antes, Siempre”: una reinvención de la canción latinoamericana

NDP Orlando Molina Press

El guitarrista, arreglista, productor y compositor venezolano Orlando Molina lanzó el disco Antes, Siempre, el pasado 29 de mayo de 2026 en las principales plataformas digitales. Se trata de un disco que reimagina el repertorio de la canción latinoamericana a través de arreglos originales para dúo de guitarra de nylon y voz. Reconocido por su trabajo en el jazz contemporáneo, con un lenguaje compositivo altamente desarrollado y por la versatilidad de su trabajo como guitarrista, así como gracias al éxito de su álbum anterior Autorretrato en Tres Colores (2025), Molina (integrante pionero del Simón Bolívar Big Band Jazz), revela otra dimensión de su voz artística en una grabación marcada por la sutileza interpretativa, una producción minimalista y un enfoque profundamente detallado del arreglo como herramienta narrativa y expresiva.

A lo largo de siete temas, Antes, Siempre reinterpreta repertorio de Venezuela, México y Brasil desde armonías contemporáneas, sofisticación rítmica y un lenguaje de dúo inusualmente expansivo donde el arreglo deja de funcionar únicamente como acompañamiento para convertirse en una forma de composición e interpretación en tiempo real.

El virtuosismo del álbum no reside únicamente en la ejecución instrumental, sino en la contención, el detalle y la sensibilidad interpretativa con la que cada gesto musical toma forma. El repertorio incluye música de José Alfredo Jiménez, Ivan Lins, Paulinho da Viola, Henry Martínez, Armando Molero, José Sifontes y Quirino Mendoza y Cortés — compositores cuyas canciones continúan resonando a través de generaciones y ocupan un lugar perdurable dentro de la cultura musical latinoamericana.

El álbum cuenta con la participación de la cantante mexicana Alicia García, el cantante argentino Gustavo Ecclesia y la cantante brasileña Edi Nunes, cuyas interpretaciones aportan nuevos matices tímbricos, profundidad interpretativa y una sensibilidad cultural distintiva a arreglos construidos desde la espontaneidad, una visión contemporánea y una interacción musical cercana.

Interpretado íntegramente con guitarra como único instrumento acompañante, el disco pone especial énfasis en la reinterpretación armónica, la sofisticación rítmica y la interacción en tiempo real, manteniendo intacta la fuerza melódica de las canciones originales. El lenguaje de acompañamiento de Molina expande constantemente las posibilidades del formato dúo, desarrollándose con la profundidad, independencia y fluidez frecuentemente asociadas al acompañamiento pianístico.

Nacido en Caracas y radicado en Irlanda desde hace más de una década, Orlando Molina ha desarrollado una voz artística singular que integra la tradición musical latinoamericana con el jazz contemporáneo, la improvisación y una visión profundamente compositiva del arreglo. Guitarrista de nylon y guitarra eléctrica, su versatilidad musical lo ha llevado a presentarse para figuras como Wynton Marsalis, Rubén Blades, David Bisbal y Bono (U2), además de colaborar o compartir escenario con artistas como Gustavo Dudamel, Miguel Siso, Ella Bric (Linda Briceño), Andreas Morricone, Ronan Guilfoyle, Nacho Mena, David Pabón, Oscarcito y Chino y Nacho. También ha trabajado junto a agrupaciones como la Orquesta de Andy Durán, la Simón Bolívar Big Band Jazz, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y la Orquesta Sinfónica de Venezuela. A lo largo de su carrera se ha presentado en Europa, Estados Unidos, Egipto e Israel, además de actuar en tres ocasiones ante el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins.

Más allá de la reinterpretación, Antes, Siempre nace de una relación íntima y arraigada con este repertorio. Son canciones profundamente entretejidas en la memoria emocional y cultural compartida de Latinoamérica — música escuchada en casa, entre familiares y amigos, transmitida naturalmente a través de generaciones y de la vida cotidiana. El álbum redescubre la herencia musical de estas melodías familiares mediante arreglos e interpretaciones que revelan colores ocultos, ambigüedades y nuevos paisajes emocionales dentro de la música, transformando canciones ampliamente conocidas en una experiencia de escucha completamente distinta sin perder la cercanía emocional de las versiones originales.

Voces internas, colores armónicos y movimiento contrapuntístico se convierten en componentes centrales de arreglos donde introducciones improvisadas, transiciones y secciones solistas permiten que cada interpretación evolucione con la espontaneidad y flexibilidad propias de la sensibilidad jazzística de Molina. El resultado es un enfoque casi orquestal del formato dúo, pese a la naturaleza minimalista de la grabación. Aquí, el arreglo se convierte tanto en preservación como en reinvención.

Antes, Siempre sucede al álbum debut de Molina como bandleader, Autorretrato en Tres Colores (2025), un lanzamiento de jazz contemporáneo que recibió reconocimiento de críticos y publicaciones internacionales como Jazzwise y All About Jazz, y que posteriormente fue reconocido en Irlanda como Jazz Album of the Year 2025, entre otros reconocimientos.





Jazzwise escribió:

“Todo lo que toca está al servicio de la composición.”

All About Jazz describió el trabajo de Molina como:

“Virtuosismo al servicio de la emoción, no de la exhibición.”

Esas mismas cualidades continúan presentes en Antes, Siempre, ahora expresadas a través de un formato minimalista de dúo centrado en la voz, la guitarra y la sutileza interpretativa.

Antes, Siempre fue grabado en Irlanda, producido por Orlando Molina, mezclado por Darío Peñaloza y masterizado por Jesús Jiménez.

Para solicitud de entrevistas: Roberto Palmitesta 0412-9620981

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Créditos

Orlando Molina — Guitarra, arreglos, producción, grabación, Arte

Alicia García — voz

Gustavo Ecclesia — voz

Edi Nunes — voz

Ingeniero de Mezcla by Darío Peñaloza

Ingeniero de Masterización Jesús Jiménez