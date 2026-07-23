Hasta un 50% de los hombres mayores de 40 años padece de disfunción eréctil

El cirujano urólogo Orangel Pulido, pionero en el país en el uso de tecnología BTL Medical, revela cómo las ondas de choque focales logran reparar la raíz vascular de esta patología sin recurrir a fármacos dependientes ni cirugías





Prensa. Leonisia Cusati

La disfunción eréctil ya no puede ser tratada como un tabú, sino como un problema crítico de salud pública que afecta la calidad de vida de millones de hombres en Venezuela y el mundo. De acuerdo con las estadísticas globales, esta patología registra una incidencia que supera de forma sostenida el 40% o 50% en la población masculina.

El doctor Orangel Pulido, cirujano urólogo, advirtió que la cifra se traduce en una realidad contundente: entre 4 y 5 de cada 10 hombres mayores de 40 años van a padecer algún grado de disfunción eréctil en su vida, una condición que muchas veces se manifiesta de forma tan leve que el paciente no la nota o prefiere ignorarla.

La patología tampoco discrimina a la juventud. El especialista precisó que en el grupo etario de 20 a 30 años se registra una incidencia aproximada del 10%. Sin embargo, aclaró que en estos pacientes jóvenes el origen no suele ser mecánico, sino que responde a causas psicógenas, fuertemente ligadas a los niveles de estrés que experimente la población o a trastornos hormonales.

El fin del efecto transitorio de las pastillas

Frente a la disfunción eréctil de origen vascular, la causa orgánica más frecuente y que se produce por la obstrucción de las paredes de los vasos sanguíneos que impiden el flujo correcto hacia los cuerpos cavernosos, la respuesta tradicional de la medicina ha sido el uso de vasodilatadores orales.

No obstante, el doctor Pulido fue enfático en señalar las limitaciones de los tratamientos tradicionales. “Estas conocidas pastillas solo enmascaran u ocultan los síntomas por un período transitorio que varía entre las 12, 18 o 24 horas. Al no solucionar la obstrucción hidráulica de base, el paciente queda condenado a una dependencia farmacológica permanente para poder tener una relación sexual satisfactoria”.

Ondas BTL: reparación celular y neoangiogénesis

La innovación apunta hacia la medicina regenerativa, a través del equipo de ondas de choque focales de la marca transnacional BTL, presente en más de 80 países. El doctor Pulido, quien es el pionero en Venezuela en la aplicación urológica de esta tecnología, explicó que “el tratamiento busca resolver la enfermedad desde su raíz vascular”.

“El dispositivo emite ondas electroacústicas de alta intensidad en fracciones de tiempo muy cortas, generando un estrés mecánico sobre el endotelio del vaso sanguíneo. El organismo interpreta este estímulo como una señal de alerta para liberar factores de crecimiento vascular, logrando un proceso médico llamado neoangiogénesis: la formación de nuevos vasos sanguíneos y la reparación de los ya obstruidos para restituir el flujo natural”, subrayó.

De casos leves a evitar el quirófano

Basado en la evidencia de su consulta en el país, el especialista detalló el impacto positivo de la terapia según la severidad del paciente:

Leve: abre la oportunidad de que el caballero recupere su función vascular óptima y ya no necesite la medicación oral.

Moderada: potencia la respuesta biológica en pacientes que antes respondían poco al fármaco, devolviéndoles la confianza y eliminando la incertidumbre en su vida de pareja.

Severa: se convierte en una herramienta crucial antes de tomar la decisión de ir a quirófano. Al combinar la terapia de ondas con el medicamento, el resultado puede permitir postergar la cirugía, retirándole el carácter de urgencia.

El protocolo clínico consta de un promedio inicial de seis sesiones. “A los tres meses se realiza una evaluación de control para determinar, según las expectativas del paciente, si amerita un segundo ciclo de seis sesiones”, indicó.

Un procedimiento amigable y sin reposo

A diferencia de otros tratamientos invasivos, esta tecnología destaca por no tener efectos secundarios ni contraindicaciones absolutas hasta el momento. “En el caso de pacientes con antecedentes de traumatismos o cirugías recientes, solo se aguarda el tiempo prudencial de consolidación de los tejidos; mientras que, en personas con trastornos de coagulación, se maneja disminuyendo la intensidad de los disparos”, aclaró.

La terapia es completamente indolora, no requiere preparación previa ni reposo posterior, permitiendo que el hombre continúe de inmediato con sus actividades laborales o de gimnasio.

“Técnicamente, el procedimiento es sumamente amigable para el especialista. Se aplican dos almohadillas distintas diseñadas para concentrar las ondas con precisión milimétrica en la zona genital y en el periné. El equipo se programa para emitir un estándar seguro de 3.000 disparos lentos por sesión, distribuidos en seis puntos específicos (500 disparos por punto) para estimular adecuadamente los vasos. Al alcanzar la meta, el sistema se detiene de forma automática”, explicó el especialista.

El doctor Pulido puntualizó que eligió respaldar su práctica con BTL Medical debido a la alta calidad de sus componentes y al sólido soporte que ofrece la empresa tras su regreso a Venezuela, garantizando oficinas locales, mantenimiento técnico y garantías fluidas en el país.

Para mayor información: @dr.urologoorangelpulido, @btlmedicalvenezuela