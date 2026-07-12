Embajada de Portugal en Caracas anuncia visita oficial y refuerzo de ayuda humanitaria

A menos de dos semanas de los sismos del 24 de junio que sacudieron a Venezuela, Portugal reafirma su compromiso con el país a través de una doble acción: la visita de su Secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas y un nuevo envío de ayuda humanitaria que llegará a Caracas en los próximos días.





En representación del Gobierno de Portugal, el Secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, realizará una visita a Venezuela del 8 al 11 de julio, con el objetivo de evaluar sobre el terreno las mejores modalidades para dar continuidad al apoyo portugués en las fases de recuperación y reconstrucción, así como hacer seguimiento a la evolución de la respuesta a la emergencia provocada por los sismos.





Esta será la segunda visita a Venezuela en lo que va de año del viceministro Emídio Sousa, quien hasta ahora es el único miembro de un gobierno europeo que ha viajado al país en este contexto. Su presencia reiterada sobre el terreno es un gesto que habla por sí solo: la estrecha cercanía, atención y solidaridad de Portugal y de los portugueses frente a la crisis humanitaria que enfrentan los venezolanos tras los devastadores sismos.





Durante su estadía, el Secretario de Estado portugués sostendrá encuentros con distintas autoridades venezolanas, representantes de la comunidad portuguesa y del movimiento asociativo portugués, así como con socios internacionales presentes en el terreno.





"La visita del Secretario de Estado es una muestra concreta de que Portugal no ha dejado de estar presente desde el primer día de esta tragedia. Venimos a escuchar, a acompañar y a seguir trabajando junto a las autoridades venezolanas y a nuestra comunidad para que la recuperación sea real y duradera" , señaló el embajador de Portugal en Venezuela, Manuel Frederico Pinheiro da Silva.





La visita coincide con un nuevo envío de ayuda humanitaria

La llegada del viceministro se produce en paralelo a un nuevo refuerzo del apoyo humanitario de Portugal a Venezuela, que llegará a Caracas en dos vuelos de la Fuerza Aérea Portuguesa e incluye 12 toneladas de material de higiene, abrigo, asistencia y saneamiento, dos ambulancias totalmente equipadas suministradas por la Cruz Roja Portuguesa, y 1,5 toneladas de herramientas y equipos destinados a las labores de remoción de escombros y recuperación.





Este nuevo envío da continuidad al esfuerzo desarrollado por Portugal desde los primeros días de la emergencia, a través del despliegue de una Fuerza Operacional Conjunta (FOCON). A ello se suma una ayuda financiera de 400.000 euros, activada por el Gobierno portugués a través del Instrumento de Respuesta Rápida de Camões, I.P., destinada a la implementación de proyectos de asistencia social por parte de Cáritas y Oikos, en alianza con organizaciones venezolanas.





Un acompañamiento sostenido

La combinación de la visita del Secretario de Estado con este nuevo despacho de ayuda material y financiera reafirma que el apoyo de Portugal a Venezuela no se ha limitado a la respuesta inmediata a la emergencia, sino que se sostiene en el tiempo a través de la acción de la FOCON, de la red diplomática y consular, de la asistencia financiera humanitaria y de la campaña de solidaridad promovida por la Cruz Roja Portuguesa — reafirmando los profundos lazos históricos, humanos y afectivos que unen a Portugal y Venezuela.





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