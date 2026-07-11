Roberto Smith Perera: El capital privado debe ser el protagonista de la reconstrucción de La Guaira

La reconstrucción de La Guaira es, a juicio de Roberto Smith Perera, una oportunidad para proyectar un estado más avanzado, con más desarrollo y progreso para el beneficio de los guaireños y de Venezuela

Prensa, Medioanalisis.

El empresario y dos veces candidato a la Gobernación del estado Vargas (hoy La Guaira), Roberto Smith Perera, considera que la necesidad de levantar nueva infraestructura en la entidad guaireña, como consecuencia del impacto devastador que tuvieron los terremotos del pasado 24 de junio, abre una ventana de oportunidad para evolucionar y sostiene que la presencia de EE. UU. potencia esta posibilidad.

Las reflexiones las hizo en el programa Claves Democráticas, que producen Medianálisis y la Fundación Centro Gumilla, transmitido en vivo por redes sociales todos los miércoles y conducido por Piero Trepiccione y Andrés Cañizález.

Smith Perera dijo que desde el deslave de 1999 hasta hoy el protagonista que ha faltado para potenciar el puerto de La Guaira y el aeropuerto de Maiquetía ha sido el capital privado, para lograr que las primeras instalaciones portuarias y aeroportuarias del país estén al nivel del primer mundo, como los de Miami, Panamá o Punta Cana.

“El desarrollo de un país no puede estar basado en la inversión pública. La inversión pública es importante para hacer carreteras, servicios de agua, electricidad, urbanismos, pero lo que mueve un país y a La Guaira es la inversión privada. Lo que habría que construir son oportunidades de trabajo, y se podrían lograr si se encausan las inversiones privadas hacia ese estado”, explicó.

Al mismo tiempo, hizo el ejercicio de imaginar que el aeropuerto de Maiquetía se convierta en el principal hub aeroportuario de Sudamérica, ya que tiene las condiciones climáticas y de ubicación para convertirse en el principal centro de conexiones del espacio aéreo en la región, como lo es hoy Panamá o Miami.

Por otro lado, habló del puerto de La Guaira, que podría convertirse en un punto de llegada y salida de cruceros, lo que se traduciría en miles de empleos para los guaireños y la potenciación de la capacidad turística de ese estado y del país.

La tragedia no empezó con el terremoto

“Antes del terremoto, ya Venezuela había sufrido un terremoto de 25 años de destrucción del Estado nacional”, afirmó Smith Perera, quien sitúa a Venezuela al nivel de Alemania o Japón después de la Segunda Guerra Mundial.

Para el empresario, lo ideal es que el país atraviese por un período de transición y de reconstrucción bajo un gobierno que no esté atado a las rémoras del pasado o del futuro, sino un gobierno tecnocrático que tome las riendas del país y en dos o tres años lo lleve a contar con las instituciones mínimas para entrar a una democracia moderna.

“Lo más lógico es que se instaure un consejo de Gobierno con venezolanos de la mayor capacidad, talento y prestigio para poner orden desde el punto de vista militar y de seguridad, reconstruir el sistema electoral y arrancar con lo que podría ser la primera potencia mundial en el campo petrolero, minero y turístico”, afirmó.

Además, ve como una gran ventaja el hecho de que Venezuela esté bajo el protectorado de Estados Unidos, pues considera que contar con el apoyo norteamericano podría potenciar aún más la posibilidad de reconstruir La Guaira y toda Venezuela. Para ver el programa completo puede ingresar al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=u4vqipxYrO