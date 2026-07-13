Falleció en Caracas Un maestro y ejemplo en el accionar público: Emilio Ramos de la Rosa.

Falleció en Caracas, el 9 de julio, el Dr. Emilio José Ramos de la Rosa, (1939-2026), quien tuvo una destacada vida profesional como abogado, egresado de la Universidad Central de Venezuela, UCV con una especialización en Derecho Administrativo, en la Universitá Degli Studi di Roma, entre 1968-1969.

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Desarrollo su vida profesional entre la academia y los sectores público y privado. Formó parte de la plantilla de abogados de la Consultoría Jurídica del Banco Central de Venezuela (1971). En la misma institución, participó en la reforma del sistema financiero, cuyo colofón fue el Proyecto de Ley de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras.

Se desempeñó como consultor jurídico en el Ministerio de Hacienda (1974), en el Ministerio de la Presidencia de la República, (1984). Fue director general del Ministerio de la Secretaría de la Presidencia de la República, (1985-1988) y designado Procurador General de la República, cargo que ejerció entre 1988 y 1989.

Su labor docente la ejerció en el campo del Derecho Administrativo, en la UCV y en la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB. En el ámbito privado, el Dr. Ramos de la Rosa formó parte del Escritorio de Tributaristas, Jaime Parra Pérez y Ezra Misrachi, con quienes atendió connotados casos en el país. También fundó el Escritorio Jurídico Ramos de la Rosa & Asociados, que funcionó entre 1991 y 1998.

La obra escrita por Emilio Ramos de la Rosa sobre el área económica, financiera y social fue publicada en acreditadas revistas nacionales e internacionales. Sus colegas y discípulos le agradecieron por haberlos incluido como colaboradores en todos los cargos que ejerció en la Administración Pública, en los que fueron ilustrados y a quienes inculcó valores de honestidad, logros y condición humana.