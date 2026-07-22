Lenny Tavárez debuta en el Billboard Tropical Airplay Chart con “Pa' Lo Bonito”

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El cantante y compositor puertorriqueño Lenny Tavárez continúa ampliando su legado artístico con un importante hito en su incursión dentro de la música tropical. Su más reciente sencillo, “Pa' Lo Bonito”, debutó esta semana en la posición No. 13 del Billboard Tropical Airplay Chart de Estados Unidos, consolidándose como una de las propuestas salseras de mayor impacto en la radio latina.





El debut en el Top 15 de uno de los listados más competitivos de la música tropical confirma la rápida conexión que ha generado la canción entre programadores, emisoras y audiencias hispanas en Estados Unidos. El Billboard Tropical Airplay Chart mide la difusión radial de los temas tropicales en más de un centenar de estaciones latinas del país, convirtiéndose en una referencia clave para el género.









"Pa ' Lo Bonito" producido por el legendario Sergio George, representa un nuevo capítulo en la evolución artística de Lenny Tavárez. La canción combina la esencia romántica y urbana que ha caracterizado su carrera con una propuesta salsera contemporánea, fresca y elegante, reafirmando su versatilidad como intérprete. Diversos medios especializados han destacado el sencillo como una apuesta sólida dentro de la nueva ola de salsa contemporánea y como una muestra del compromiso del artista con la expansión de su propuesta musical.





Este debut en la posición No. 13 del Billboard Tropical Airplay Chart reafirma el momento extraordinario que vive Lenny Tavárez y confirma que “Pa' Lo Bonito” se perfila como uno de los lanzamientos tropicales más destacados del año.