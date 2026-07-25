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sábado, 25 de julio de 2026

“Parque Industrial Caucho” inicia producción de cauchos para motocicletas en Venezuela

Prensa. Gabriela Suniaga

El Parque Industrial Caucho, proyecto con inversión internacional dedicado a la recuperación, modernización y reactivación de la planta de cauchos más grande de Venezuela (antigua GoodYear ubicada en el estado Carabobo), recibió este fin de semana un nuevo lote de equipos destinados a la fabricación de cauchos para motocicletas, marcando un nuevo hito para la industria nacional.


Tras seis meses de trabajo ininterrumpido, en los que se combinaron inversión fresca, actualización tecnológica y la experiencia acumulada por más de seis décadas del talento venezolano, el proyecto alcanzó la operatividad plena de la planta. 


Con esta base consolidada, inicia ahora una fase centrada en innovación, diversificación y expansión tecnológica. Uno de los avances más relevantes del proceso de modernización fue la migración del sistema de vulcanización de vapor–nitrógeno a vapor–vapor, un logro alcanzado en febrero que optimiza la eficiencia y confiabilidad del proceso productivo. 


A este hito se suma la reciente incorporación de cinco prensas de cuatro cavidades y dos armadoras de última generación, todas calibradas para atender las necesidades del mercado nacional de motocicletas. Esta nueva infraestructura tecnológica representa un paso decisivo para la industria venezolana, al permitir la producción local de cauchos para motocicletas con estándares internacionales de calidad y desempeño. 


Además, forma parte del compromiso del Parque Industrial Caucho por restablecer el liderazgo del país en manufactura y tecnología dentro del sector caucho en la región. Con esta expansión, el proyecto avanza hacia el lanzamiento de una nueva marca de cauchos desarrollada en Venezuela, respaldada por tecnología moderna, procesos renovados y la experiencia de más de 60 años del sector, marcando así el nuevo “cammino" de la industria nacional.

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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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