Presentado en Caracas nuevo helado ligero TriLight de Crema Helados

Prensa. Gabriela Suniaga

Después de un año de preparación y desarrollo de una innovadora fórmula de ingeniería alimentaria, la empresa Crema Helados presentó oficialmente en Caracas su nuevo producto TriLight, único helado ligero que integra tres sabores en un solo empaque, durante un evento realizado en el VIP Fitness Center by Richard Linares.





El CEO de la compañía, Marco Toro, destacó que TriLight está dirigido a quienes desean darse un gusto sin remordimiento y cuenta con propiedades que lo convierten en una alternativa saludable. “Hoy me siento muy honrado y muy orgulloso de darle la bienvenida al primer helado ligero con 50 % menos calorías que un helado convencional, que tiene probióticos y prebióticos y ayuda a cuidar la salud cardiovascular”, expresó.









Toro explicó que TriLight es libre de grasas trans, ayuda a la digestión y a la saciedad, y no eleva la insulina ni la glucosa. Aseguró además que Crema Helados se convierte en la única empresa del país con un helado saludable de tres sabores —mantecado, fresa y chocolate— en una misma presentación, disponible desde el 1 de junio en envases de medio litro, un litro y dos litros.



