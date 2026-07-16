Presentado en Caracas nuevo helado ligero TriLight de Crema Helados

Prensa. Gabriela Suniaga
Después de un año de preparación y desarrollo de una innovadora fórmula de ingeniería alimentaria, la empresa Crema Helados presentó oficialmente en Caracas su nuevo producto TriLight, único helado ligero que integra tres sabores en un solo empaque, durante un evento realizado en el VIP Fitness Center by Richard Linares.
El CEO de la compañía, Marco Toro, destacó que TriLight está dirigido a quienes desean darse un gusto sin remordimiento y cuenta con propiedades que lo convierten en una alternativa saludable. “Hoy me siento muy honrado y muy orgulloso de darle la bienvenida al primer helado ligero con 50 % menos calorías que un helado convencional, que tiene probióticos y prebióticos y ayuda a cuidar la salud cardiovascular”, expresó.
Toro explicó que TriLight es libre de grasas trans, ayuda a la digestión y a la saciedad, y no eleva la insulina ni la glucosa. Aseguró además que Crema Helados se convierte en la única empresa del país con un helado saludable de tres sabores —mantecado, fresa y chocolate— en una misma presentación, disponible desde el 1 de junio en envases de medio litro, un litro y dos litros.
“Pueden conseguirlo en cualquiera de las 65 franquicias del país donde tiene presencia Crema Helados y, paulatinamente, estaremos abasteciendo a las 150 cadenas de supermercados donde estamos presentes”, indicó el empresario.
Richard Linares: “Un helado para quienes nos cuidamos”
El entrenador físico Richard Linares, conocido como “el entrenador de las misses”, es el embajador del producto.
“Para mí es un honor y un orgullo que estemos aquí en el VIP Fitness Center, haciendo el lanzamiento de su exquisito helado TriLight, del cual soy embajador”, afirmó.
Linares destacó que TriLight es ideal para quienes llevan un estilo de vida saludable: “Es un helado para las personas que nos cuidamos, las que hacemos ejercicio y no queremos sacrificar el gusto de comer algo rico sin remordimiento”, señaló. También resaltó que puede ser consumido por niños como alternativa a las chucherías tradicionales.
“Al no tener tantas calorías, evita que nuestros hijos aumenten de peso y puedan sufrir enfermedades. Necesitamos que coman lo más sano posible sin sacrificar su infancia, con esos sabores que uno recuerda cuando muchacho”, añadió.