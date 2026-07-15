 Extreme Gore Productions y Horda Oriente presentan "Puerto Infernal" en el marco de la gira "Evil Death Over Venezuela" - SenderosdeApure.Net

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miércoles, 15 de julio de 2026

Extreme Gore Productions y Horda Oriente presentan "Puerto Infernal" en el marco de la gira "Evil Death Over Venezuela"

Prensa. Extreme Gore Productions/Cresta Metalica

El oriente venezolano se prepara para recibir una de las descargas más brutales del año. En el marco de la gira nacional "Evil Death Over Venezuela", las bandas colombianas Saturnal Necropolis y Ruido Estridente desembarcarán en Puerto La Cruz el viernes 10 de julio de 2026 en los espacios de The Office, en una coproducción entre Extreme Gore Productions y la productora local Horda Oriente.

Tras el rotundo éxito cosechado el año pasado con la histórica visita de los españoles Avulsed, la promotora independiente Extreme Gore Productions redobla la apuesta para mantener intacta la bandera del movimiento underground. En esta oportunidad, presentan un circuito que recorrerá el occidente, centro y oriente del país, trayendo por primera vez a los escenarios venezolanos a dos de las propuestas más activas de la escena emergente colombiana.

El cartel internacional presenta a la brutalidad desde Antioquia, la cita en Puerto La Cruz, bautizada como "Puerto Infernal", contará con una puesta en escena cargada de sonidos densos, crudos y veloces de la mano de:

Saturnal Necropolis (Medellín): Agrupación de Death Metal formada en 2023. Se han posicionado rápidamente en el circuito gracias a su sonido oscuro que evoca la época dorada del género. Estarán promocionando los temas de su aclamado EP debut “Nuclear Solitude” (2023), una pieza de culto distribuida internacionalmente en formato físico.

Ruido Estridente (Marinilla): Una verdadera maquinaria de Black/Thrash Metal nacida en 2021. Con líricas enfocadas en la oscuridad, la muerte y la hipocresía social, presentarán los temas de sus álbumes “Vestigios Sepulcrales” (2024) y su más reciente producción “El Demonio Es El Humano” (2025).

La organización informa que la preventa de entradas en $15 se encuentra activa. Se pueden adquirir sus pases directamente y solicitar mayor información sobre el evento comunicándose al número telefónico 0414.807.72.29. En puerta tendrán un costo de $20. The Office, ubicado en el Centro Comercial Rivera Real, Nueva Barcelona, Anzoátegui, Venezuela. Puertas a las 8:00 p.m.

Para premiar el respaldo del público de la región, el día del evento se estarán realizando varios sorteos especiales entre los asistentes. Los presentes tendrán la oportunidad de ganar dos (2) entradas para el festival Oriente Extremo (edición Anaco), una franela oficial y material promocional de las bandas, incluyendo discos y más mercancía.

Entre los aliados comerciales y empresas que se han sumado, destaca la participación de marcas y establecimientos de diversos sectores como 1000 Tornillos Tablero Ayala, FP, Doctor House, Automercado Jumbo Tigre C.A., Nostradamus Barber Shop, Cayena Cosmetic's, Víveres DM, Metal Imperio, Live Rock Radio Podcast, Nash Frau INK, Oriente Extremo Production y Cresta Metalica Producciones.

Pueden escuchar a Saturnal Necropolis aquí:
Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/artist/506shM4HPPsDahIY5twrZY?si=3FTn82ToRlmmVWrZjc2qpQ
YouTube https://www.youtube.com/watch?v=hpVftavjzWw

Pueden escuchar a Ruido Estridente aquí:
Spotify: https://open.spotify.com/intl-es/artist/2K6LO2NFHJj8gPgXukaI0i?si=xgkYSuluQhycvegsnYwRUA
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZdBYRI8VO9

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Acerca de: Eduardo Galindo Producciones. Email: galineduardo@gmail.com
Periodista graduado en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA)
CNP Apure-Amazonas 11.410. Venezuela

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