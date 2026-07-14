Team Codepeques se corona bicampeón en la Copa KA'I 2026

Prensa. Gabriela Suniaga El Team Codepeques obtuvo una destacada participación en la Copa KA'I 2026, celebrada en Maracaibo, estado Zulia, donde alcanzó múltiples reconocimientos en una de las competencias de robótica y programación más importantes del país. El equipo, proveniente del estado Carabobo, sobresalió tanto en el desempeño en cancha como en innovación, estrategia y presencia digital, consolidándose como uno de los referentes juveniles del ecosistema FIRST en Venezuela.





Entre los premios obtenidos se encuentran el Compañero Alianza Ganadora, que les otorga el bicampeonato en alianza con el Team Electrosharks; el Social Media Award, por el impacto del mensaje y los valores de la Copa KA'I y FIRST Tech Challenge en medios digitales; el Innovate Award, que reconoce el diseño y creatividad del robot; y el Grand Challenge Award, al alcanzar la segunda posición del ranking general.





Carlos Aguilera, director de Codepeques, expresó que estos logros son el resultado de un trabajo constante y profundamente comprometido. Señaló que están muy orgullosos del desempeño del equipo, siempre enfocado en sacar su máximo potencial.





Explicó que en Codepeques existe una filosofía de excelencia que implica asumir cada reto con seriedad y dedicación. Afirmó que este tipo de resultados requiere muchas horas de estudio en las materias que imparten en la escuela, así como el desarrollo de habilidades blandas y una disciplina que ha sido clave para alcanzar nuevamente el bicampeonato.





Aguilera destacó que, aunque la esencia de la Copa KA'I es que los niños y jóvenes conecten con la tecnología y disfruten la experiencia, también es una competencia que exige preparación.





Recordó que Codepeques es una escuela de tecnología en la cual los alumnos estudian programación, diseño digital, inteligencia artificial y modelado 3D, y que una vez que deciden participar, la preparación se vuelve intensa, planificada y dividida por fases.





Añadió que, además de competir, se les inculca a los estudiantes la importancia de apoyar, inspirar y conectar con otros equipos, porque la competencia también es un espacio para fortalecer relaciones y construir comunidad.





El director explicó que durante meses estuvieron diseñando un robot, al que llamaron Solaris, ajustado al reto, creando estrategias, captando recursos económicos y conociendo a los otros equipos y sus robots. Considera que esa combinación de preparación técnica, análisis y estrategia es la clave principal para conseguir más puntos en cancha y, como consecuencia, alcanzar nuevamente el campeonato.





El driver coach, Diego Aguilar, resaltó la dimensión humana de la experiencia. Describió la competencia como algo hermoso, especialmente por la interacción entre los equipos y el sentimiento de comunidad que se vive en la Copa KA'I.





Comentó que la pasión por la tecnología y el deseo de ayudar a otros equipos es algo que marca profundamente a cualquier participante. Aseguró que, aunque se trata de una competencia, cada parte del evento es divertida y enriquecedora, y que se aprenden tanto habilidades técnicas como habilidades blandas que resultan valiosas para cualquier joven que sienta pasión por la tecnología.





El mentor Guillermo Uzcátegui señaló que, tras estos logros, ahora corresponde prepararse para la nueva temporada. Explicó que el anuncio de la Copa KA'I dentro de la temporada regular de FIRST, con la posibilidad de asistir a competencias internacionales, los motiva a mejorar y asumir nuevos retos. También destacó que uno de los objetivos es que la comunidad FIRST crezca en otros rincones del país, inspirando a más equipos y promoviendo valores como descubrimiento, innovación, impacto, inclusión, trabajo en equipo y diversión.





Uzcátegui agregó que los integrantes del equipo tendrán un espacio de reconocimiento por todo el trabajo realizado antes y durante la competencia, para luego tomar un merecido descanso y afrontar la próxima temporada con la energía que caracteriza al Team Codepeques.













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