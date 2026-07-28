“Tus Ojos”: lo nuevo de Aron Luix ya disponible

Prensa: @Glomynews / @SoyAngelRojas

El artista dominicano Aron Luix, parte del sello AP Global Music, presenta su nuevo sencillo “Tus Ojos”, una propuesta fresca y envolvente que transmite una vibra tropical, relajada y emocional.

Con una energía cálida y cercana, “Tus Ojos” conecta desde lo simple y genuino, creando una atmósfera pensada para disfrutar, sentir y dejarse llevar. El lanzamiento llega acompañado de un visualizer que complementa perfectamente esta esencia: una escena alrededor de una fogata entre amigos, evocando conexión, libertad y momentos reales.

El sencillo fue producido por Reggi El Auténtico y Joshua Andrey Bracho, con composición del propio Aron Luix junto a Reggi El Auténtico, combinando melodías modernas con una esencia fresca y natural dentro de la música latina actual.

Bajo el respaldo de AP Global Music, “Tus Ojos” continúa consolidando la propuesta artística de Aron Luix, apostando por una identidad auténtica y una conexión orgánica con su audiencia.

Disponible ya en todas las plataformas digitales, “Tus Ojos” invita a sumergirse en una experiencia musical ligera, emocional y llena de buena vibra.





Video en YouTube: https://www.youtube.com/watch? v=aUVBt1pVPqw

Redes: @aronluix



