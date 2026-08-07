Alejandro Fleming: “La elección presidencial debería pautarse para diciembre de 2028”

● El invitado analizó punto por punto los temas a tratar en el diálogo que debió iniciar el 1 de agosto y concluyó que no hubo un preacuerdo entre las partes y que aunque existe la confianza de que sí se llegará a acuerdos, todo ha sido improvisado

Prensa. Mediaanalisis

La fecha que el doctor en relaciones internacionales y ex vicecanciller, Alejandro Fleming, considera que sería ideal para plantear la elección presidencial en Venezuela es diciembre de 2028. Manifestó que en dos años se podría contar con instituciones legales que garanticen la transparencia de los comicios para llevar al país hacia la democracia. Para este observador político el gran desafío de Venezuela es la redemocratización. Claves Democráticas, transmitido este miércoles a través de los canales en Youtube de Medianálisis y Centro Gumilla, se centró en la nueva mesa de diálogo y negociación anunciada a partir del 1 de agosto.

“Para que exista un proceso de negociación se requiere un proceso de diálogo, es decir, son complementarios no se contradicen”, explicó y aclaró que ese diálogo debe conducir sin duda a una negociación y sobre el inicio de este nuevo proceso lo calificó como “atropellado” aunque agregó que ve positivo el inicio de un proceso que puede conducir a la redemocratización del país. Este diálogo y la potencial negociación se anunció hace más de dos semanas, sin embargo, para Fleming se trató de un inicio improvisado y para él los asuntos trascendentales para Venezuela deberían contar con más planificación y que las partes lo tomen con más seriedad. “Un asunto trascendental para una Nación no se resuelve a través de una llamada telefónica y no se improvisa”, sentenció.

Los comunicados que emitieron por un lado el Gobierno y por el otro la oposición no iban dirigidos a todo el país en su totalidad, sino que a interpretación del entrevistado, se trató de comunicados que apelaban únicamente a los seguidores de un bloque o del otro. Por otra parte se le consultó acerca de si era prudente abrir espacio a otros factores de la oposición como lo es el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela a lo que respondió: “Mira hacer un cambio a estas alturas sería un gran error quien lo haga muestra un alto nivel de improvisación”, opinó Fleming. Además, agregó que se trata de dos partidos políticos que no son los únicos partidos políticos de oposición y que no están todos los que deberían estar.

“Sin duda alguna María Corina Machado es la líder principal de Venezuela. Eso es innegable su nivel de legitimidad es incuestionable”, agregó y para Fleming resulta importantísimo que ella o alguno de sus representantes participe en ese proceso de negociación, sin embargo, dice que “no significa que deba estar sentada en la mesa de negociación”. Recordó que en una mesa de negociación cada una de las partes tiene un equipo técnico que se encarga de dar insumos a los negociadores principales. “Considero que un negociador principal no tiene necesariamente que ser muy conocido, lo importante es que sepa negociar y que tenga los conocimientos para llevar a buen puerto una negociación”, precisó Fleming, quien fue ministro de Turismo y Comercio además de vicecanciller hasta que se separó del gobierno hace una década.

Para ver el programa completo puede ingresar al siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=bZ-_vifMNTE