Exigen a Conatel restablecer concesiones y devolver equipos a emisoras cerradas en Apure.

El periodista en el exilio Eduardo Galindo Peña, quien es secretario de Organización del CNP Apure-Amazonas, exige a las autoridades que se les otorguen nuevamente las concesiones a tres emisoras de Apure, que en 2019 fueron cerradas, tales como Mega Hertz 96.5fm Biruaca, Criolla 92.9fm e Imaginación 94.9fm, estas dos últimas ubicadas en Elorza.

Por lapatilla.com

A estas emisoras se le abrieron procedimientos arbitrarios por ser contrarias a la política comunicacional del régimen. Asimismo, Galindo exige la devolución de los equipos de transmisión confiscados durante el cierre de las tres emisoras mencionadas.

Galindo refirió que esto fue un patrón a nivel nacional por parte del régimen al clausurar emisoras de radio que no se plegaban a las órdenes del chavismo, cercenando el derecho a la libertad de expresión e información y sometiendo a la autocensura de los demás medios radioeléctricos.

Recordó que más de 300 estaciones radiales fueron cerradas en Venezuela entre el mandato de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

El periodista aseveró que en estos momentos cuando se habla de una transición, se debe permitir el funcionamiento de los medios radiales que fueron cerrados.

Por último, el secretario de organización del CNP Apure-Amazonas pide la intervención de Conatel también por las televisoras cerradas y todo aquel funcionario involucrado en estos cierres efectuados de manera ilegal, rindan cuenta ante la justicia.