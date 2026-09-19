Sonia Villamizar y María Antonieta Duque presentan «Dramas y Caballeros» en el Hogar Hispano de Valencia

Las reconocidas actrices y productoras venezolanas Sonia Villamizar y María Antonieta Duque regresan a los escenarios del estado Carabobo con la aclamada comedia Dramas y Caballeros, escrita y dirigida por el renombrado actor y dramaturgo Luis Fernández. La función tendrá lugar el próximo viernes 25 de septiembre a las 8:30 p.m. en las instalaciones del Hogar Hispano de Valencia, bajo la producción de Teatreando.

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Con una sólida trayectoria en la televisión nacional —con 23 y 17 producciones dramáticas en sus respectivas carreras—, Villamizar y Duque encarnan en esta pieza a «La esposa» y «La otra», dos mujeres que cruzan sus historias entre copas, música y reflexiones sobre un mismo hombre. La obra, surgida tras la complicidad de ambas actrices en la telenovela Voltea pa’ que te enamores (2006) y estrenada en 2014, suma más de 500 funciones dentro y fuera del país.

Bajo la pluma e incisiva dirección de Luis Fernández —caracterizada por su análisis irreverente de los roles de género y la pareja—, la pieza utiliza el humor mordaz para invitar a la audiencia a la reflexión sobre la autoestima, la prioridad personal y la toma de decisiones, combinando el formato teatral con una interacción directa con el público.

Una comedia que te invita a reflexionar acerca de qué tanto nos priorizamos a nosotras mismas, el amor propio, cuánto de nuestra vida y nuestras desiciones dejamos en manos de los demás, inspirada en los personajes Pascuita y Matilde, esta comedia se estrenó hace 12 años con muchísimo éxito en Caracas y varias ciudades de Venezuela, vuelve a Valencia después de 7 años y viene recargada.

Coordenadas del evento

Fecha: viernes 25 de septiembre

Hora: 8:30 p.m.

Lugar: Hogar Hispano de Valencia, estado Carabobo

Entradas: Teatreando (@