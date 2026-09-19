Sonia Villamizar y María Antonieta Duque presentan «Dramas y Caballeros» en el Hogar Hispano de Valencia

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Con una sólida trayectoria en la televisión
nacional —con 23 y 17 producciones dramáticas en sus respectivas carreras—,
Villamizar y Duque encarnan en esta pieza a «La esposa» y «La otra», dos
mujeres que cruzan sus historias entre copas, música y reflexiones sobre un
mismo hombre. La obra, surgida tras la complicidad de ambas actrices en la telenovela
Voltea pa’ que te enamores (2006) y estrenada en 2014, suma más de 500
funciones dentro y fuera del país.
Bajo la pluma e incisiva dirección de Luis
Fernández —caracterizada por su análisis irreverente de los roles de género y
la pareja—, la pieza utiliza el humor mordaz para invitar a la audiencia a la
reflexión sobre la autoestima, la prioridad personal y la toma de decisiones,
combinando el formato teatral con una interacción directa con el público.
Una comedia que te invita a reflexionar acerca de qué
tanto nos priorizamos a nosotras mismas, el amor propio, cuánto de nuestra vida
y nuestras desiciones dejamos en manos de los demás, inspirada en los
personajes Pascuita y Matilde, esta comedia se estrenó hace 12 años con
muchísimo éxito en Caracas y varias ciudades de Venezuela, vuelve a Valencia
después de 7 años y viene recargada.
Coordenadas
del evento
Fecha: viernes
25 de septiembre
Hora: 8:30
p.m.
Lugar: Hogar
Hispano de Valencia, estado Carabobo
Entradas: Teatreando (@