Exigen sobreseimiento de la causa contra periodistas y expropietarios de medios apureños.





El secretario de organización del Colegio Nacional de Periodistas (seccional Apure-Amazonas), Eduardo Galindo Peña, quien se encuentra en el exilio, exige al Poder Judicial, a las autoridades de la Asamblea Nacional de 2015 y al Gobierno estadounidense que tutela el interinato en Venezuela, el sobreseimiento de la causa de dos exdueños de medios en el estado Apure: Vladimir Hidalgo y José Gregorio Galindo.

Por lapatilla.com

En el caso de Vladimir Hidalgo, expropietario del medio impreso Notillano en San Fernando de Apure, su caso se remonta al año 2005. Su expediente aún permanece abierto y mantiene una medida cautelar que lo obliga a presentarse ante los tribunales cada 90 días, compromiso que cumple de manera ininterrumpida desde 2007.

Por su parte, José Gregorio Galindo, expropietario de la emisora Radio Criolla 92.9 FM en la entidad llanera, enfrenta un proceso desde el año 2020, cuando fue detenido de manera arbitraria e imputado por supuesta información falsa e incitación a la incertidumbre pública. Actualmente su expediente se encuentra en archivo judicial desde 2023.

Ante esta situación, Galindo Peña reitera la solicitud de sobreseimiento para ambos expropietarios de medios, cuyos casos constituyen un grave atentado contra la libertad de expresión.

Asimismo, el dirigente del CNP Apure-Amazonas recordó que en el país aún hay periodistas que no han recibido la libertad plena, a pesar de no haber cometido ningún delito.

Entre ellos se encuentran Rory Branker de La Patilla, Carlos Julio Rojas, Jonathan Carrillo, Luis López, Gabriel González y Ronald Bracho. Igualmente, abogó por la libertad plena de todos los presos políticos en Venezuela.

Finalmente, Galindo enfatizó que aunque estos comunicadores reciban el sobreseimiento, sus casos no deben quedar en la impunidad. Pide que se haga justicia por las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad de los que fueron víctimas.

https://lapatilla.com/2026/09/ 28/exigen-sobreseimiento-de- la-causa-contra-periodistas-y- expropietarios-de-medios- apurenos/







