Sefar Universal ofrece orientación genealógica gratuita a personas afectadas por los terremotos de Venezuela y Colombia

La iniciativa permitirá identificar vínculos familiares con España o Portugal y establecer, caso por caso, si existen circunstancias relevantes para el ejercicio de derechos de nacionalidad.
Prensa. Carolina Fuenmayor
Sefar Universal, especialista en «Derecho Genealogista», ha representado a más de once mil personas en procedimientos que han culminado con el reconocimiento de la nacionalidad europea por parte de las autoridades competentes. En el marco de esta iniciativa, ofrecerá gratuitamente a las personas directamente afectadas por los terremotos de Venezuela y Colombia una orientación sobre sus circunstancias familiares y las posibilidades jurídicas vinculadas con su ascendencia.
La acción contempla la inscripción, la valoración de cada situación particular y la revisión de antecedentes familiares, con el propósito de identificar elementos que puedan resultar relevantes para la defensa de los derechos que correspondan para la obtención de su ciudadanía europea.
El Dr. Alex Goiticoa, consultor jurídico de Sefar Universal, explicó: “Aunque la emergencia no crea por sí sola un derecho a la nacionalidad, sí puede poner de relieve la importancia de que una persona conozca qué derechos tiene por su origen familiar y qué mecanismos jurídicos pueden analizarse en su caso concreto”.
Goiticoa también hizo referencia a la disposición adicional tercera de la Ley 12/2015 y señaló que ésta contempla, que los sefardíes que cumplan los requisitos previstos por la propia ley pueden solicitar la nacionalidad cuando acrediten circunstancias excepcionales o razones humanitarias. Con respecto a Portugal, Goiticoa aclaró que la iniciativa tiene carácter estrictamente asistencial en su primera fase.
El presidente de Sefar Universal, Dr. Crisanto Bello, señaló: “El objetivo es que las personas afectadas puedan tomar decisiones con base en información jurídica y genealógica verificable, siendo muy claros desde el principio respecto a que los resultados corresponden exclusivamente a las autoridades competentes”.