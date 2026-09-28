Sefar Universal ofrece orientación genealógica gratuita a personas afectadas por los terremotos de Venezuela y Colombia

La iniciativa permitirá identificar vínculos familiares con España o Portugal y establecer, caso por caso, si existen circunstancias relevantes para el ejercicio de derechos de nacionalidad.

Prensa. Carolina Fuenmayor

Sefar Universal, especialista en «Derecho Genealogista», ha representado a más de once mil personas en procedimientos que han culminado con el reconocimiento de la nacionalidad europea por parte de las autoridades competentes. En el marco de esta iniciativa, ofrecerá gratuitamente a las personas directamente afectadas por los terremotos de Venezuela y Colombia una orientación sobre sus circunstancias familiares y las posibilidades jurídicas vinculadas con su ascendencia.