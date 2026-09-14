La artista plástico Orianna Montenegro ayuda a los afectados de los terremoto a través de sus obras

Prensa. RPComunicaciones

La venezolana Orianna Montenegro es una de las artistas que forman parte de la iniciativa Bazart for Venezuela, para ayudar a recaudar fondos para los afectados directos de los terremotos del 24 de junio, mediante una exposición y bazar online que estará disponible hasta el 16 de septiembre, cuya actividad y distribución de fondos es coordinado por ONG Nexos. En total son 22 personalidades de las artes plásticas, nacionales e internacionales que unen esfuerzos. Montenegro participa con un total de 5 de sus piezas que forman parte de la serie With you from afar.

“Llevo muchos años viviendo fuera de Venezuela y, aun así, siento mi cultura muy cerca. With You From Afar surge justamente de esa realidad: estar lejos físicamente, pero seguir sintiendo una conexión con el país. La inspiración de las obras que componen esta serie, viene de querer celebrar esa identidad, compartirla y mantenerla viva desde aquí. También de entender que Venezuela no solo existe dentro del país; vive en nuestras memorias, en nuestros símbolos y en todos nosotros”, expresó Orianna Montenegro, orgullo de Acarigua, edo. Portuguesa.

With You From Afar nace de la memoria, la historia y la resistencia de Venezuela. Entre lo abstracto y lo figurativo, la serie explora lo que significa llevar nuestra identidad con nosotros, incluso desde lejos. Las pinceladas hablan de las fracturas de nuestra historia. Fragmentos de memoria visual traen de vuelta personas, lugares y símbolos que forman parte de quienes somos. Una línea continua atraviesa cada pieza, conectándolo todo y representando ese vínculo que ni la distancia, ni la adversidad han logrado romper. Frente a todo lo vivido, está el color, como resistencia, pero también como esperanza.

En relación a la forma en cómo surgió la idea de crear esta expo-bazar para apoyar a las víctimas de los terremotos, Montenegro explica que “fue bastante espontáneo. Una amiga, Paola Moreno, curadora de la exposición, quien estaba organizando el BazArt me contactó con la idea de unir fuerzas y buscar una manera de ayudar a los afectados en Venezuela desde lo que hacemos. Al final se sumaron alrededor de 22 artistas venezolanos e internacionales, todos basados en Miami. Creo que lo más especial fue justamente eso: ver cómo algo que nació de una necesidad tan inmediata logró reunir a tantas personas alrededor de una misma causa.”