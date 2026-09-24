Medianálisis capacitó a más de 50 docentes para crear los primeros medios escolares de fact-checking en Venezuela

La organización ofreció dos talleres presenciales en Barquisimeto y una master class virtual para docentes de todo el país, para promover la educación en medios.

Prensa. Medianálisis

Para impulsar la creación de los primeros medios escolares de fact-checking en Venezuela, Medianálisis capacitó en Alfabetización Mediática e Informacional (AMI), periodismo escolar y desinformación a más de 50 docentes del estado Lara y otras entidades del país, durante las jornadas formativas que se celebraron los días 8, 10 y 11 de septiembre de 2026.

Alejandra Torres, docente del colegio Salto Ángel, expresó que una de las herramientas que más aprovechó del taller fue la guía elaborada por Medianálisis, la cual tiene al final un glosario de términos relacionados con el mundo tecnológico y que consideró muy útil para entender la importancia de formar en AMI.

Agregó que uno de los puntos que más le interesó durante el taller fue conocer acerca del “sesgo cognitivo”, que no sabía que existía, y cómo este puede llevar a calificar a priori y erróneamente algún contenido que circulan en redes sociales.

Por su parte, la coordinadora de Proyectos Educativos de Medianálisis, Elsa Piña, explicó que “la capacitación a los docentes es clave, porque ellos serán quienes, a su vez, formen a los niños, niñas y adolescentes e impulsen iniciativas de periodismo escolar en sus aulas, educando así en el manejo responsable de la información que circula en Internet”.

Piña precisó que durante cinco horas los docentes aprendieron a reconocer cuándo un contenido es un bulo, a utilizar fuentes confiables y a detectar si una imagen fue creada con inteligencia artificial o si se encuentra fuera de contexto. Los profesores ya están capacitados para enseñar a los jóvenes a verificar y a dudar de los contenidos que consumen a través de las redes sociales.

Esta iniciativa forma parte del proyecto “AMI en territorio”, desarrollado por Chequeado —organización argentina especialista en verificación de datos— y financiado por la Unión Europea. La Alfabetización Mediática e Informacional, promovida globalmente por la Unesco desde el año 2000, busca dotar a los ciudadanos de habilidades para acceder, analizar y evaluar la información de manera crítica e informada.

Formación presencial y en línea

Medianálisis ofreció dos jornadas de capacitación presencial en la ciudad de Barquisimeto: una el martes 8 de septiembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en el colegio Rioclaro, y otra el jueves 10 de septiembre en el colegio San Pedro, en el mismo horario. En ambas jornadas se combinaron contenidos teóricos con ejercicios prácticos para fortalecer las competencias tecnológicas de los educadores.

Por otra parte, el viernes 11 de septiembre, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., se dictó una master class en modalidad virtual, en la cual participaron docentes de otros estados de Venezuela, como Yaracuy, Aragua y Caracas. Los participantes de ambas modalidades fueron invitados a formar parte de un aula virtual con materiales pedagógicos propios, que incluyen la guía para la Creación de medios escolares de fact-checking, tres fichas didácticas y un video motivacional para los estudiantes, así como recomendaciones de otras organizaciones sobre actividades educativas en AMI.

Los docentes interesados en tener acceso al aula virtual pueden enviar un correo a: medianalisis.aulasvirtuales@gmail.com y solicitar unirse. Para ver la guía y las fichas didácticas desarrolladas por Medianálisis, visite nuestra página web: www.medianalisis.org.