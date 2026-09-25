Rosy Cueva le canta a la liberación y al amor propio en su nuevo tema “Te Solté”

La letra y la música del tema “Te Solté” la compuso la misma artista ya que tuvo una amplia formación musical en varios instrumentos. La ejecución y los arreglos de la canción los realizó la guitarrista argentina, Virginia Morillas (

@virginia.morillas

), que también participó en su anterior sencillo “Duele”; y los arreglos del piano fueron hechos por el ingeniero de sonido Daniel Noguera (

@dani3lns